AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir, bir güven ülkesidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir, bir güven ülkesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin, "Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir, bir güven... 19.11.2022

2022-11-19T21:25+0300

2022-11-19T21:25+0300

2022-11-19T21:35+0300

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Taksim İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çelik, terör saldırısında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.Emniyet güçlerinin bu hain saldırıyı yapanları süratli bir biçimde yakalaması ve failin bağlantılarını hızlı bir şekilde tamamen ortaya çıkarmasıyla her şeyin tekrar normale döndüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:Çelik, terörle mücadelenin ne kadar büyük bir meşruiyete sahip olduğunu, ne kadar yüksek kapasiteyle, büyük bir güçle yönetildiğini bu son olayla bir kere daha gördüklerini ifade ederek, "Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir, bir güven ülkesidir. Hiç kimse Türkiye'nin bir güven ülkesi olma durumunu değiştiremez. Bütün terör örgütleriyle mücadele edecek ve onları yenecek gücümüz var" ifadelerini kullandı.Güvenlik güçlerinin ilk andan itibaren çok hızlı ve etkili bir çalışma yaparak faili ve bağlantılarını tespit edip hepsinin yakalanmasını sağladığını kaydeden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:Bundan sonrasında da bu birlik ve beraberlik duygusuyla birlikte bu güçlü mücadeleyi vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, "Buralardayız, arkadaşlarımız burada. Belediye başkanımız her gün burada. Teşkilatlarımız burada. Vatandaşlarımızla beraber, esnaf kardeşlerimizle beraberiz. Burası, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi gayet güvenli bir yerdir. Bunu gerçekleştiren, Türkiye'ye zarar vermeye çalışan, Türkiye'ye göz diken bütün terör örgütleri bunun bedelini en ağır şekilde muhakkak ödeyecektir" diye konuştu.Ömer Çelik, bu birlik beraberlik duygusunu ortaya koyan, bu dayanışmayı gösteren tüm vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirterek, "Buradayız. İstiklal Caddesi'ndeyiz. Türkiye'nin her tarafındayız. Hep beraber, milletimizin her bir ferdiyle birlikte ülkemize sahip çıkmaya, ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

