https://sputniknews.com.tr/20221119/3-dakikada-3-kez-girdigi-magazadan-5-cep-telefonu-caldi-1063631912.html
3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çaldı
3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çaldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 dakika içinde 3 kez bir mağazaya girerek 5 cep telefonu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T17:07+0300
2022-11-19T17:07+0300
2022-11-19T17:07+0300
yaşam
telefon
telefon dolandırıcılığı
cep telefonu
dolandırıcılık
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
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Atatürk Bulvarı üzerinde cep telefonu mağazası bulunan Deniz Hoşcan, vitrindeki telefonların eksik olduğunu görerek iş yerinin kamera kayıtlarını inceledi.Görüntülerde müşterilerle ilgilendiği sırada mağazaya 3 kez giren bir kişinin toplam 5 cep telefonunu alarak kaçtığını belirleyen Hoşcan, polise başvurdu.Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.Kayıtlarda saat 16.18'de vitrindeki bir telefonu aldığı görülen kişinin 16.19'da iki ve 16.20'de de iki telefonu çalarak uzaklaştığı görülüyor.
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telefon, telefon dolandırıcılığı, cep telefonu, dolandırıcılık, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
telefon, telefon dolandırıcılığı, cep telefonu, dolandırıcılık, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çaldı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 dakika içinde 3 kez bir mağazaya girerek 5 cep telefonu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Atatürk Bulvarı üzerinde cep telefonu mağazası bulunan Deniz Hoşcan, vitrindeki telefonların eksik olduğunu görerek iş yerinin kamera kayıtlarını inceledi.
Görüntülerde müşterilerle ilgilendiği sırada mağazaya 3 kez giren bir kişinin toplam 5 cep telefonunu alarak kaçtığını belirleyen Hoşcan, polise başvurdu.
Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Kayıtlarda saat 16.18'de vitrindeki bir telefonu aldığı görülen kişinin 16.19'da iki ve 16.20'de de iki telefonu çalarak uzaklaştığı görülüyor.