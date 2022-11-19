https://sputniknews.com.tr/20221119/3-dakikada-3-kez-girdigi-magazadan-5-cep-telefonu-caldi-1063631912.html

3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çaldı

3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 dakika içinde 3 kez bir mağazaya girerek 5 cep telefonu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T17:07+0300

2022-11-19T17:07+0300

2022-11-19T17:07+0300

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Atatürk Bulvarı üzerinde cep telefonu mağazası bulunan Deniz Hoşcan, vitrindeki telefonların eksik olduğunu görerek iş yerinin kamera kayıtlarını inceledi.Görüntülerde müşterilerle ilgilendiği sırada mağazaya 3 kez giren bir kişinin toplam 5 cep telefonunu alarak kaçtığını belirleyen Hoşcan, polise başvurdu.Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.Kayıtlarda saat 16.18'de vitrindeki bir telefonu aldığı görülen kişinin 16.19'da iki ve 16.20'de de iki telefonu çalarak uzaklaştığı görülüyor.

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telefon, telefon dolandırıcılığı, cep telefonu, dolandırıcılık, hırsızlık, nitelikli hırsızlık