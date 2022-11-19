https://sputniknews.com.tr/20221119/2022-dunya-kupasi-acilis-macini-yonetecek-hakem-belli-oldu--1063622167.html
2022 Dünya Kupası açılış maçını yönetecek hakem belli oldu
2022 Dünya Kupası açılış maçını yönetecek hakem belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T02:02+0300
2022-11-19T02:02+0300
2022-11-19T02:03+0300
spor
dünya kupası
hakem
katar
ekvador
maç
daniele orsato
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FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20221118/katar-kraliyeti-istedi-fifa-acikladi-dunya-kupasi-boyunca-stadyum-ve-cevresinde-icki-satisi-yasak-1063602867.html
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dünya kupası, hakem, katar, ekvador, maç, daniele orsato
dünya kupası, hakem, katar, ekvador, maç, daniele orsato
2022 Dünya Kupası açılış maçını yönetecek hakem belli oldu
02:02 19.11.2022 (güncellendi: 02:03 19.11.2022) Abone ol
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.
60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.