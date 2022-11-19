https://sputniknews.com.tr/20221119/2022-dunya-kupasi-acilis-macini-yonetecek-hakem-belli-oldu--1063622167.html

2022 Dünya Kupası açılış maçını yönetecek hakem belli oldu

2022 Dünya Kupası açılış maçını yönetecek hakem belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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spor

dünya kupası

hakem

katar

ekvador

maç

daniele orsato

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FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20221118/katar-kraliyeti-istedi-fifa-acikladi-dunya-kupasi-boyunca-stadyum-ve-cevresinde-icki-satisi-yasak-1063602867.html

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dünya kupası, hakem, katar, ekvador, maç, daniele orsato