https://sputniknews.com.tr/20221119/1063637037.html

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini ilçede yaşatacaklarını... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

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istanbul

taksim

istiklal caddesi

fotoğraf

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Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Başkanı Fuat Bodur ise terörle mücadeledeki kararlı duruşları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere devlet kurumlarına teşekkür ettiklerini söyledi.Bodur, "Bizim adımız Diyarbakır, bizim adımız Mardin, soyadımız Türkiye" dedi.Terör saldırısını kınayan Tüm Sivil Toplum Kuruluşları 81 İl Platformu Kadın Kolları Genel Başkanı Derya Züleyha Yılmaz da “Dün olduğu gibi bugün de insanı ve insanlığı katleden canavar ruhlu bu şeytani hainler şunu bilsinler ki vatanımıza, milletimize, değerlerimize yapılan en ufak bir saldırı veya bir ihanet 85 milyonun birliğini, dirliğini, kardeşliğini bozmamıştır ve bozamayacaktır” diye konuştu.

istanbul

taksim

istiklal caddesi

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