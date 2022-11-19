Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221119/1063637037.html
Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini ilçede yaşatacaklarını... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T20:03+0300
2022-11-19T20:05+0300
multimedya
istanbul
taksim
istiklal caddesi
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063636460_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_62af18107be8094571d738a76ae9937e.jpg
Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Başkanı Fuat Bodur ise terörle mücadeledeki kararlı duruşları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere devlet kurumlarına teşekkür ettiklerini söyledi.Bodur, "Bizim adımız Diyarbakır, bizim adımız Mardin, soyadımız Türkiye" dedi.Terör saldırısını kınayan Tüm Sivil Toplum Kuruluşları 81 İl Platformu Kadın Kolları Genel Başkanı Derya Züleyha Yılmaz da “Dün olduğu gibi bugün de insanı ve insanlığı katleden canavar ruhlu bu şeytani hainler şunu bilsinler ki vatanımıza, milletimize, değerlerimize yapılan en ufak bir saldırı veya bir ihanet 85 milyonun birliğini, dirliğini, kardeşliğini bozmamıştır ve bozamayacaktır” diye konuştu.
istanbul
taksim
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063636460_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_cfad026fcf543a0f2387d2cc5a83e754.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, istanbul, taksim, istiklal caddesi, fotoğraf
фото, istanbul, taksim, istiklal caddesi, fotoğraf

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak

20:03 19.11.2022 (güncellendi: 20:05 19.11.2022)
Abone olTelegram
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimlerini ilçede yaşatacaklarını söyledi.
© AA

İstiklal Caddesi'nde, bombalı terör saldırısının yaşandığı alanda açıklama yapan Yıldız, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

İstiklal Caddesi&#x27;nde, bombalı terör saldırısının yaşandığı alanda açıklama yapan Yıldız, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını hatırlattı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

İstiklal Caddesi'nde, bombalı terör saldırısının yaşandığı alanda açıklama yapan Yıldız, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

© AA

Yıldız, "Burada şehit olan insanlarımız, yavrularımız, bebeklerimiz var. Beyoğlu Belediyesi olarak onların isimlerini meydan, çocuk bahçesi, kültür ve sanat merkezi gibi yerlere vereceğiz. Beyoğlu'nda çocuk bahçeleri açıyoruz. Bu yerlere şehit çocuklarımızın isimlerini vereceğiz inşallah" diye konuştu.

Yıldız, &quot;Burada şehit olan insanlarımız, yavrularımız, bebeklerimiz var. Beyoğlu Belediyesi olarak onların isimlerini meydan, çocuk bahçesi, kültür ve sanat merkezi gibi yerlere vereceğiz. Beyoğlu&#x27;nda çocuk bahçeleri açıyoruz. Bu yerlere şehit çocuklarımızın isimlerini vereceğiz inşallah&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Yıldız, "Burada şehit olan insanlarımız, yavrularımız, bebeklerimiz var. Beyoğlu Belediyesi olarak onların isimlerini meydan, çocuk bahçesi, kültür ve sanat merkezi gibi yerlere vereceğiz. Beyoğlu'nda çocuk bahçeleri açıyoruz. Bu yerlere şehit çocuklarımızın isimlerini vereceğiz inşallah" diye konuştu.

© AA

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar, 34 yaşındaki Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin, 40 yaşındaki Adem Topkara ve 27 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetmişti.

İstiklal Caddesi&#x27;ndeki terör saldırısında 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar, 34 yaşındaki Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin, 40 yaşındaki Adem Topkara ve 27 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetmişti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar, 34 yaşındaki Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin, 40 yaşındaki Adem Topkara ve 27 yaşındaki eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetmişti.

© AA

Öte yandan, bombalı saldırının yaşandığı alana ziyaretler sürüyor. Yenilenen platforma vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karanfiller bırakıyor. Terörün kınandığı olay yerinde bazı vatandaşlar dua ederek, hayatını kaybedenleri anıyor.

Öte yandan, bombalı saldırının yaşandığı alana ziyaretler sürüyor. Yenilenen platforma vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karanfiller bırakıyor. Terörün kınandığı olay yerinde bazı vatandaşlar dua ederek, hayatını kaybedenleri anıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Öte yandan, bombalı saldırının yaşandığı alana ziyaretler sürüyor. Yenilenen platforma vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karanfiller bırakıyor. Terörün kınandığı olay yerinde bazı vatandaşlar dua ederek, hayatını kaybedenleri anıyor.

© AA

İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yanık, alanda yaptığı açıklamada, "Burada bu menfur saldırıyı planlayanlar her ne mesaj vermek istiyorsa, bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyüktür ve yüce Türk milleti, onun arkasında dimdik sağlam durur. Onlar da nasıl alıyorlarsa bu mesajı öyle alsınlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yanık, alanda yaptığı açıklamada, &quot;Burada bu menfur saldırıyı planlayanlar her ne mesaj vermek istiyorsa, bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyüktür ve yüce Türk milleti, onun arkasında dimdik sağlam durur. Onlar da nasıl alıyorlarsa bu mesajı öyle alsınlar&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yanık, alanda yaptığı açıklamada, "Burada bu menfur saldırıyı planlayanlar her ne mesaj vermek istiyorsa, bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyüktür ve yüce Türk milleti, onun arkasında dimdik sağlam durur. Onlar da nasıl alıyorlarsa bu mesajı öyle alsınlar" ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Başkanı Fuat Bodur ise terörle mücadeledeki kararlı duruşları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere devlet kurumlarına teşekkür ettiklerini söyledi.
Bodur, "Bizim adımız Diyarbakır, bizim adımız Mardin, soyadımız Türkiye" dedi.
Terör saldırısını kınayan Tüm Sivil Toplum Kuruluşları 81 İl Platformu Kadın Kolları Genel Başkanı Derya Züleyha Yılmaz da “Dün olduğu gibi bugün de insanı ve insanlığı katleden canavar ruhlu bu şeytani hainler şunu bilsinler ki vatanımıza, milletimize, değerlerimize yapılan en ufak bir saldırı veya bir ihanet 85 milyonun birliğini, dirliğini, kardeşliğini bozmamıştır ve bozamayacaktır” diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала