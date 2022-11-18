https://sputniknews.com.tr/20221118/yabanci-plakali-araclara-yeni-duzenleme-1063620668.html

Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme

Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme

Geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıtlarıyla Türkiye'ye gelen kişiler, taşıtsız olarak yurt dışına çıkmaları halinde sunmaları gereken... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T23:48+0300

2022-11-18T23:48+0300

2022-11-18T23:48+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

türkiye

yabancı

araç

plaka

düzenleme

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, taahhütname verilmeden yurt dışına taşıtsız çıkışlarda Gümrük Kanunu çerçevesinde uygulanan ceza, düzenlemeye uyum amacıyla 'vergi kaybına neden olan cezalar' kapsamından çıkarılarak, 'usulsüzlüklere ilişkin cezalar' kapsamında alındı.Ayrıca, geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıtlarıyla Türkiye'ye gelen kişilerin, taşıtsız olarak yurt dışına geçici olarak çıkmak istemeleri halinde söz konusu taşıtların başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütnamenin elektronik olarak da verilebilmesine imkan sağlandı. Tebliğ, 9 Kasım 2022'den itibaren geçerli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221028/araclara-alkol-kilidi-geliyor-resmi-gazetede-tarih-verildi-1062801271.html

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ticaret bakanlığı, türkiye, yabancı, araç, plaka, düzenleme