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https://sputniknews.com.tr/20221118/yabanci-plakali-araclara-yeni-duzenleme-1063620668.html
Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
Geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıtlarıyla Türkiye'ye gelen kişiler, taşıtsız olarak yurt dışına çıkmaları halinde sunmaları gereken... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T23:48+0300
2022-11-18T23:48+0300
ekonomi
ticaret bakanlığı
türkiye
yabancı
araç
plaka
düzenleme
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, taahhütname verilmeden yurt dışına taşıtsız çıkışlarda Gümrük Kanunu çerçevesinde uygulanan ceza, düzenlemeye uyum amacıyla 'vergi kaybına neden olan cezalar' kapsamından çıkarılarak, 'usulsüzlüklere ilişkin cezalar' kapsamında alındı.Ayrıca, geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıtlarıyla Türkiye'ye gelen kişilerin, taşıtsız olarak yurt dışına geçici olarak çıkmak istemeleri halinde söz konusu taşıtların başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütnamenin elektronik olarak da verilebilmesine imkan sağlandı. Tebliğ, 9 Kasım 2022'den itibaren geçerli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221028/araclara-alkol-kilidi-geliyor-resmi-gazetede-tarih-verildi-1062801271.html
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ticaret bakanlığı, türkiye, yabancı, araç, plaka, düzenleme
ticaret bakanlığı, türkiye, yabancı, araç, plaka, düzenleme

Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme

23:48 18.11.2022
© İHAYıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolu
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© İHA
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Geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıtlarıyla Türkiye'ye gelen kişiler, taşıtsız olarak yurt dışına çıkmaları halinde sunmaları gereken taahhütnameleri elektronik ortamda da verebilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, taahhütname verilmeden yurt dışına taşıtsız çıkışlarda Gümrük Kanunu çerçevesinde uygulanan ceza, düzenlemeye uyum amacıyla 'vergi kaybına neden olan cezalar' kapsamından çıkarılarak, 'usulsüzlüklere ilişkin cezalar' kapsamında alındı.
Ayrıca, geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıtlarıyla Türkiye'ye gelen kişilerin, taşıtsız olarak yurt dışına geçici olarak çıkmak istemeleri halinde söz konusu taşıtların başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütnamenin elektronik olarak da verilebilmesine imkan sağlandı. Tebliğ, 9 Kasım 2022'den itibaren geçerli olacak.
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
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