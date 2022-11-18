WhatsApp'ta 'kendine mesaj atma' dönemi başladı

Dünyada en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, yeni özelliğini uygulamaya koydu.
Dünyada en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, yeni özelliğini uygulamaya koydu.
Uygulaması güncel olan kişiler kendine mesaj yollama özelliğini kullanmaya başladı.
Uygulaması güncel olan kişiler kendine mesaj yollama özelliğini kullanmaya başladı.
Yen özellikle birlikte kullanıcılar, telefonlarından bilgisayara dosya aktarmak için başka bir başka kullanıcıya gerek kalmadan kendilerine mesaj atabilecekler.
Yen özellikle birlikte kullanıcılar, telefonlarından bilgisayara dosya aktarmak için başka bir başka kullanıcıya gerek kalmadan kendilerine mesaj atabilecekler.
Kullanıcılar, uygulamadaki 'Yeni Sohbet' sekmesi üzerinden kendilerine mesaj atabilecekler.
Kullanıcılar, uygulamadaki 'Yeni Sohbet' sekmesi üzerinden kendilerine mesaj atabilecekler.
Kullanıcılar ayrıca, kendilerine yollayabilecekleri video, görsel ve belgelerle, bu yeni özelliği bir bulut alanı olarak da kullanabilecek.
Kullanıcılar ayrıca, kendilerine yollayabilecekleri video, görsel ve belgelerle, bu yeni özelliği bir bulut alanı olarak da kullanabilecek.