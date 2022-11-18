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https://sputniknews.com.tr/20221118/whatsappta-kendine-mesaj-atma-donemi-basladi-1063604067.html
WhatsApp'ta 'kendine mesaj atma' dönemi başladı
WhatsApp'ta 'kendine mesaj atma' dönemi başladı
Whatsapp yeni güncelleme ile birlikte kişilerin kendisine mesaj gönderebilme özelliğini aktif hale getirdi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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whatsapp, mesaj, taslak, uygulama, фото
whatsapp, mesaj, taslak, uygulama, фото

WhatsApp'ta 'kendine mesaj atma' dönemi başladı

15:26 18.11.2022 (güncellendi: 15:29 18.11.2022)
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Whatsapp yeni güncelleme ile birlikte kişilerin kendisine mesaj gönderebilme özelliğini aktif hale getirdi.
© REUTERS / Dado Ruvic

Dünyada en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, yeni özelliğini uygulamaya koydu.

Dünyada en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, yeni özelliğini uygulamaya koydu. - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / Dado Ruvic

Dünyada en fazla kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, yeni özelliğini uygulamaya koydu.

© AA / Aytaç Ünal

Uygulaması güncel olan kişiler kendine mesaj yollama özelliğini kullanmaya başladı.

Uygulaması güncel olan kişiler kendine mesaj yollama özelliğini kullanmaya başladı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Aytaç Ünal

Uygulaması güncel olan kişiler kendine mesaj yollama özelliğini kullanmaya başladı.

© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTURE

Yen özellikle birlikte kullanıcılar, telefonlarından bilgisayara dosya aktarmak için başka bir başka kullanıcıya gerek kalmadan kendilerine mesaj atabilecekler.

Yen özellikle birlikte kullanıcılar, telefonlarından bilgisayara dosya aktarmak için başka bir başka kullanıcıya gerek kalmadan kendilerine mesaj atabilecekler. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTURE

Yen özellikle birlikte kullanıcılar, telefonlarından bilgisayara dosya aktarmak için başka bir başka kullanıcıya gerek kalmadan kendilerine mesaj atabilecekler.

© REUTERS / Dado Ruvic

Kullanıcılar, uygulamadaki 'Yeni Sohbet' sekmesi üzerinden kendilerine mesaj atabilecekler.

Kullanıcılar, uygulamadaki &#x27;Yeni Sohbet&#x27; sekmesi üzerinden kendilerine mesaj atabilecekler. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / Dado Ruvic

Kullanıcılar, uygulamadaki 'Yeni Sohbet' sekmesi üzerinden kendilerine mesaj atabilecekler.

© REUTERS / Dado Ruvic

Kullanıcılar ayrıca, kendilerine yollayabilecekleri video, görsel ve belgelerle, bu yeni özelliği bir bulut alanı olarak da kullanabilecek.

Kullanıcılar ayrıca, kendilerine yollayabilecekleri video, görsel ve belgelerle, bu yeni özelliği bir bulut alanı olarak da kullanabilecek. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / Dado Ruvic

Kullanıcılar ayrıca, kendilerine yollayabilecekleri video, görsel ve belgelerle, bu yeni özelliği bir bulut alanı olarak da kullanabilecek.

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