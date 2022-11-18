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Türkiye'nin tek ekonomi gazetesi Dünya yayın hayatına son verdi
Türkiye'nin tek ekonomi gazetesi Dünya yayın hayatına son verdi
41 yıl önce Nezih Demirkent tarafından başlatılan ve Türkiye'nin tek ekonomi gazetesi olarak bilinen Dünya gazetesi bugün itibari ile kapandı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T09:44+0300
2022-11-18T10:00+0300
ekonomi
türkiye
dünya
gazete
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Dünya gazetesi yayın hayatına bu sabah itibari ile son verdi.Gazete ve internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, gazetenin isim hakkı kiralaması konusunda anlaşma saglanamadı.DÜNYA gazetesi, 2 Mart’ta Cağaloğlu, Narlıbahçe Sokak, 15 kapı numaralı binasında günlük ekonomi gazetesi olarak yayın hayatına başladı.Gazetenin ekonomi içerikli bir yayına dönüştüğü şu satırlarla duyurulmuştu: Bugün ise gazete, şu açıklama ile 41 yıllık yayın hayatına son verdi:'Zorunlu bir veda; yeni bir başlangıç…'
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türkiye, dünya, gazete
türkiye, dünya, gazete

Türkiye'nin tek ekonomi gazetesi Dünya yayın hayatına son verdi

09:44 18.11.2022 (güncellendi: 10:00 18.11.2022)
© Fotoğraf : Dünya gazetesiDünya gazetesi
Dünya gazetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© Fotoğraf : Dünya gazetesi
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41 yıl önce Nezih Demirkent tarafından başlatılan ve Türkiye'nin tek ekonomi gazetesi olarak bilinen Dünya gazetesi bugün itibari ile kapandı.
Dünya gazetesi yayın hayatına bu sabah itibari ile son verdi.
Gazete ve internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, gazetenin isim hakkı kiralaması konusunda anlaşma saglanamadı.
DÜNYA gazetesi, 2 Mart’ta Cağaloğlu, Narlıbahçe Sokak, 15 kapı numaralı binasında günlük ekonomi gazetesi olarak yayın hayatına başladı.
Gazetenin ekonomi içerikli bir yayına dönüştüğü şu satırlarla duyurulmuştu:
“DÜNYA, bugünden itibaren yeni bir biçimde ve yeni bir içerik ile karşınızda… Amacımız, haber dünyasında ekonomiyi politikayla buluşturabilmek… Hem yurt içinde hem yurt dışında ilkemiz, günümüzün dünyasının hızlı dinamiği içerisinde kendimizi sürekli yenilemek, her geçen gün daha iyi, daha kapsamlı hizmetler sunmak. İnanıyoruz ki, iddiamızın gerçekliğini sözcüklerle değil, sunacağımız hizmetlerde göreceksiniz.”
Bugün ise gazete, şu açıklama ile 41 yıllık yayın hayatına son verdi:

'Zorunlu bir veda; yeni bir başlangıç…'

Her yolculuğun son bulduğu bir durak var… Bizler de nihayet bir yolun sonuna geldik… İstemeyerek ve elimizde olmayan nedenlerle… Türkiye’nin tek ekonomi gazetesini her gün sizlere doyurucu bir içerikle, tarafsız, objektif ve dürüst bir yayıncılık anlayışıyla ulaştırma çabamızı, ‘çalışanların’ DÜNYA ailesi olarak elinizdeki bu sayı ile noktalıyoruz. DÜNYA’nın sıradışı bu son yolculuğunun en yakın tanıkları, hiç kuşkusuz sizlersiniz…
Hatırlayacağınız gibi, uzun süreli sıkıntılı bir sürecin ardından kapanma noktasına gelen bu değerli markayı kurtarmak ve işimizi korumak amacıyla, bundan tam üç yıl önce bu yola çıktık. Çalışanlar olarak her türlü maddi ve manevi fedakarlığı baştan göze aldık ve duayen gazeteci merhum Nezih Demirkent’in mirası DÜNYA’yı birlikte döndürmeye karar verdik; satın alma vaadiyle gazetenin isim hakkını kiraladık.
Sorumluluğumuz büyük, olanaklarımız son derece kısıtlıydı. Yılmadık; kendi gazetemiz olarak sahiplendiğimiz DÜNYA’yı her gün aynı heyecan ve titizlikle sizlere ulaştırmak için adeta gecemizi gündüzümüze kattık. Basın tarihinde belki de eşi bulunmayan örnek bir model yarattık. Ve gururla ifade ediyoruz ki, DÜNYA’nın itibarını ve marka değerini, başladığımız dönemin katbekat üzerine taşıdık.
Bu zor ve sıkıntılı süreçte en büyük desteği sizden aldık; benzersiz dayanışmayı siz değerli okuyucularımızdan gördük. Yakın desteğiniz ve bize büyük bir güç veren dayanışmanız olmasaydı, ülkemizin ve medyanın içinde bulunduğu koşullarda, bu zor yolculuk muhtemelen ilk yılını bile tamamlayamazdı. Bu vesileyle tüm okurlarımıza, bize olan inançları ve olağanüstü destekleri için sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımızı ve minnettarlığımızı sunuyoruz. Nihayet, mevcut sözleşmenin ilk üç yıllık döneminin sonuna geldik. Umudumuz ve dileğimiz DÜNYA adıyla birlikte yürümekti. Ancak yenileme süreci, fedakarlık sınırlarını zorlamamıza rağmen maalesef çıkmaza girdi. Önceki sözleşmenin ruhuyla bağdaşmayan ve sürdürülebilirliği olanaksız kılan koşullarla karşı karşıya kaldık. Devamla, son anda tarafımıza iletilen ihtarname ile sözleşmenin yenilenmeyeceği bilgisini aldık.
Bu durumda tek seçeneğimiz kaldı; kendi yolumuzu çizmek… “Çalışanların gazetesi” deneyiminden aldığımız cesaretle, yeni bir yayınla devam etme kararını verdik. Uzun yıllar emek verdiğimiz, sıkı bir aidiyet bağı oluşturduğumuz DÜNYA’dan kopmak kolay olmadı. Elbette içimiz buruk… Ama yeni bir yol açmak kaçınılmaz hale gelmişse, heyecanımızı kırgınlıklarımızın üstüne taşımalıydık…
Ve bir son-bir başlangıç diyerek yeni bir yola çıktık. DÜNYA’ya hayat veren ekip olarak aynı ilke ve anlayışla 21 Kasım Pazartesi gününden başlayarak kaldığımız yerden “Nasıl Bir EKONOMİ” adıyla yolumuza devam edeceğiz. Yine aynı ekip ve aynı çizgiyle her gün sizlerle birlikte olma çabası, gayreti ve daha iyisini sunma heyecanıyla gazetemizi sizlere ulaştıracağız. Ekonomiyi birlikte izleyecek, birlikte yorumlayacağız
İlkeli ekonomi yayıncılığı dünyasında attığımız bu yeni adımda en büyük desteği yine sizlerden, okurlarımızdan alacağımıza inancımız tam… Birlikte yolumuz açık olsun! DÜNYA ÇALIŞANLARI
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