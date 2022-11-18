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https://sputniknews.com.tr/20221118/turkiye-a-milli-kadin-voleybol-takiminda-basantrenor-giovanni-guidetti-ile-yollar-ayrildi-1063610196.html
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye a milli voleybol takımı
giovanni guidetti
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.Açıklamada, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." denildi.
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türkiye a milli voleybol takımı, giovanni guidetti
türkiye a milli voleybol takımı, giovanni guidetti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı

18:10 18.11.2022 (güncellendi: 18:11 18.11.2022)
© AAGiovanni Guidetti
Giovanni Guidetti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, "Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti'nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır." denildi.
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