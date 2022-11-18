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https://sputniknews.com.tr/20221118/transdinyester-moldova-transdinyester-sakinleri-arasinda-panik-yaratmaya-calisiyor-1063617055.html
Transdinyester: Moldova, Transdinyester sakinleri arasında panik yaratmaya çalışıyor
Transdinyester: Moldova, Transdinyester sakinleri arasında panik yaratmaya çalışıyor
Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İgnatyev, Moldova hükümetini Transdinyester sakinleri arasında panik yaratmaya çalışmakla suçladı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T22:46+0300
2022-11-18T22:46+0300
dünya
transdinyester
moldova
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Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vitaliy İgnatyev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Moldova hükümetinin enerji sorunlarını kullanarak Transdinyester sakinleri arasında panik yaratmaya çalıştığını belirtti.İgnatyev, “Enerji sorunları da insanlara karşı kullanılıyor. Moldova böylece, toplumsal gerilim ve panik yaratarak Transdinyester halkı arasında belirsizlik ve kaygıya neden olmaya çalışıyor. Transdinyester sakinlerini, çıkarlarına ve haklarına saygı duyulması gereken insanlar olarak görmüyor” dedi.Daha önce Moldovagaz, 1 Kasım'dan itibaren Rusya'dan gaz tedarikini azaltacağını duyurmuştu.. Moldovagaz’a göre, Gazprom tarafından tedarik edilen günlük toplam 5.7 milyon metreküp gazın 3.4 milyonunu Moldova, 2.3 milyonunu ise Transdinyester alacak. Bu, Transdinyester'in Ekim ayına göre yüzde 40 daha az doğal gaz alacağı anlamına geliyor. Transdinyester Moldova Cumhuriyeti’nde gaz tasarrufu nedeniyle büyük işletmelerin çalışmaları askıya alınmış durumda.
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transdinyester, moldova
transdinyester, moldova

Transdinyester: Moldova, Transdinyester sakinleri arasında panik yaratmaya çalışıyor

22:46 18.11.2022
© AFP 2022Transdinyester
Transdinyester - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022
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Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İgnatyev, Moldova hükümetini Transdinyester sakinleri arasında panik yaratmaya çalışmakla suçladı.
Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vitaliy İgnatyev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Moldova hükümetinin enerji sorunlarını kullanarak Transdinyester sakinleri arasında panik yaratmaya çalıştığını belirtti.
İgnatyev, “Enerji sorunları da insanlara karşı kullanılıyor. Moldova böylece, toplumsal gerilim ve panik yaratarak Transdinyester halkı arasında belirsizlik ve kaygıya neden olmaya çalışıyor. Transdinyester sakinlerini, çıkarlarına ve haklarına saygı duyulması gereken insanlar olarak görmüyor” dedi.
Daha önce Moldovagaz, 1 Kasım'dan itibaren Rusya'dan gaz tedarikini azaltacağını duyurmuştu.. Moldovagaz’a göre, Gazprom tarafından tedarik edilen günlük toplam 5.7 milyon metreküp gazın 3.4 milyonunu Moldova, 2.3 milyonunu ise Transdinyester alacak. Bu, Transdinyester'in Ekim ayına göre yüzde 40 daha az doğal gaz alacağı anlamına geliyor. Transdinyester Moldova Cumhuriyeti’nde gaz tasarrufu nedeniyle büyük işletmelerin çalışmaları askıya alınmış durumda.
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