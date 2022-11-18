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Soylu: Uyuşturucuyla ilgili iftiralar, yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi ile yapılıyor
Soylu: Uyuşturucuyla ilgili iftiralar, yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi ile yapılıyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Uyuşturucuyla ilgili iftiralar, yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi ile yapılıyor"... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-18T10:50+0300
politika
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
bütçe
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyor.Komisyonda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu suçundan tutuklu sayısı 119 bine çıktı. Çoğu ticaret suçlusu. Uyuşturucuyla ilgili iftiralar, yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi ile yapılıyor" dedi.Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221112/bakan-soylu-turkiyedeki-terorist-sayisi-120nin-altina-dustu-1063362670.html
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, bütçe
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, bütçe

Soylu: Uyuşturucuyla ilgili iftiralar, yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi ile yapılıyor

10:44 18.11.2022 (güncellendi: 10:50 18.11.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Uyuşturucuyla ilgili iftiralar, yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi ile yapılıyor" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyor.
Komisyonda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu suçundan tutuklu sayısı 119 bine çıktı. Çoğu ticaret suçlusu. Uyuşturucuyla ilgili iftiralar, yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi ile yapılıyor" dedi.
Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor. Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu. Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.
15 Temmuz ve FETÖ ABD'nin istihbarat operasyonudur. İçerdekilerin büyük çoğu kaçmıştır. Yurt dışına kaçanların da peşindeyiz.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
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