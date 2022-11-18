https://sputniknews.com.tr/20221118/soylu-uyusturucuyla-ilgili-iftiralar-yabanci-buyukelcilerin-verdigi-morfinin-etkisi-ile-yapiliyor-1063589723.html

Soylu: Uyuşturucuyla ilgili iftiralar, yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi ile yapılıyor

Soylu: Uyuşturucuyla ilgili iftiralar, yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi ile yapılıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Uyuşturucuyla ilgili iftiralar, yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi ile yapılıyor"... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T10:44+0300

2022-11-18T10:44+0300

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politika

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

bütçe

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyor.Komisyonda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu suçundan tutuklu sayısı 119 bine çıktı. Çoğu ticaret suçlusu. Uyuşturucuyla ilgili iftiralar, yabancı büyükelçilerin verdiği morfinin etkisi ile yapılıyor" dedi.Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20221112/bakan-soylu-turkiyedeki-terorist-sayisi-120nin-altina-dustu-1063362670.html

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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, bütçe