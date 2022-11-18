https://sputniknews.com.tr/20221118/saglik-bakanligina-42-bin-500-personel-alinacak-1063591123.html
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak
Bakan Koca "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T11:49+0300
2022-11-18T11:49+0300
2022-11-18T11:49+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_519ac78992c9a4ca87a083c0566dde28.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Koca, personel alımıyla ilgili "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_5e531b615d6eea3ca1cafb9cf14df684.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, sağlık bakanlığı
fahrettin koca, sağlık bakanlığı
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak
Abone ol
Bakan Koca "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, personel alımıyla ilgili "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" dedi.