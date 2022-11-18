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https://sputniknews.com.tr/20221118/saglik-bakanligina-42-bin-500-personel-alinacak-1063591123.html
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak
Bakan Koca "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T11:49+0300
2022-11-18T11:49+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Koca, personel alımıyla ilgili "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" dedi.
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı
fahrettin koca, sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak

11:49 18.11.2022
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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Bakan Koca "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, personel alımıyla ilgili "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" dedi.
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