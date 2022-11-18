https://sputniknews.com.tr/20221118/saglik-bakanligina-42-bin-500-personel-alinacak-1063591123.html

Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak

Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak

Bakan Koca "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

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2022-11-18T11:49+0300

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türkiye

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Koca, personel alımıyla ilgili "31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

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fahrettin koca, sağlık bakanlığı