https://sputniknews.com.tr/20221118/rusya-savunma-bakanligi-sarmat-fuzelerinin-ucus-testleri-basariyla-gerceklestirildi-1063610794.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Sarmat füzelerinin uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Sarmat füzelerinin uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sarmat füze sisteminin uçuş testlerinin başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T18:54+0300

2022-11-18T18:54+0300

2022-11-18T18:54+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Açıklamada, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev’in ‘Sarmat füze sisteminin uçuş testlerinin başarıyla gerçekleştirildiği’ ifadelerine yer verilerek, şöyle denildi: “Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev’e göre, Stratejik Füze Kuvvetlerinin modern füze sistemleriyle donatılması aktif şekilde devam ediyor. Sarmat füze sisteminin uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, Plesetsk uzay üssünde gerçekleştirilen testlerde, Yars mobil kara tabanlı füze sistemi de olanaklarını gösterdi.”Açıklamada ayrıca, “2022 akademik yılı sonuçlarına göre Omsk Füze Birliği, Stratejik Füze Kuvvetlerinde en iyi birlik olarak kabul edildi. Yoşkar-Ola füze birliği, mobil yer tabanlı füze sistemleri ile donatılmış birlikler arasında en yüksek performansı elde etti. Ujur füze birlikleri, sabit tabanlı füze sistemlerinde muharebe görevi yürüten birlikler arasında en iyi sonuçları aldı” denildi.Daha önce Karakayev, Moskova Bölgesi'nde düzenlenen Stratejik Füze Kuvvetleri Askeri Konseyi'nin genişletilmiş toplantısında, Sarmat'ın başarılı uçuş testlerini duyurmuştu.Karakayev, Sarmat füzesinin birkaç Avangard hipersonik savaş başlığıyla donatılabileceğini ifade etmişti.

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