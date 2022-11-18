https://sputniknews.com.tr/20221118/rusya-lideri-putin-ve-katar-emiri-temim-bin-hamed-es-sani-gaz-piyasasindaki-istikrari-gorustu-1063612475.html
Rusya lideri Putin ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, gaz piyasasındaki istikrarı görüştü
Rusya lideri Putin ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, gaz piyasasındaki istikrarı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani’nin bugünkü telefon görüşmesi sırasında, gaz piyasasındaki istikrarı ele aldıkları... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T19:38+0300
2022-11-18T19:38+0300
2022-11-18T19:42+0300
ekonomi
vladimir putin
katar
gaz
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Kremlin’den yapılan açıklamada, “Görüşmede, yatırım ve altyapı alanlarındaki ortak projelerin devam etmesi dahil ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin güncel konuları değerlendirildi. Küresel gaz piyasasında gerekli denge ve istikrarı sağlama dahil enerji sektöründe yakın koordinasyonun sürdürülmesine olan karşılıklı ilgi teyit edildi” ifadesine yer verildi.Putin, 20 Kasım’da başlayacak FIFA Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri’ni tebrik ederek Katar Ulusal Takımı’na başarılar diledi.Açıklamada, “Temim bin Hamed es-Sani, Rus tarafına, dünya futbol kupasının düzenlenmesi konusunda deneyimini aktif olarak paylaştığı için teşekkür etti” dendi.
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vladimir putin, katar, gaz
vladimir putin, katar, gaz
Rusya lideri Putin ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, gaz piyasasındaki istikrarı görüştü
19:38 18.11.2022 (güncellendi: 19:42 18.11.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani’nin bugünkü telefon görüşmesi sırasında, gaz piyasasındaki istikrarı ele aldıkları belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Görüşmede, yatırım ve altyapı alanlarındaki ortak projelerin devam etmesi dahil ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin güncel konuları değerlendirildi. Küresel gaz piyasasında gerekli denge ve istikrarı sağlama dahil enerji sektöründe yakın koordinasyonun sürdürülmesine olan karşılıklı ilgi teyit edildi” ifadesine yer verildi.
Putin, 20 Kasım’da başlayacak FIFA Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri’ni tebrik ederek Katar Ulusal Takımı’na başarılar diledi.
Açıklamada, “Temim bin Hamed es-Sani, Rus tarafına, dünya futbol kupasının düzenlenmesi konusunda deneyimini aktif olarak paylaştığı için teşekkür etti” dendi.