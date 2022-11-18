https://sputniknews.com.tr/20221118/rusya-lideri-putin-ve-katar-emiri-temim-bin-hamed-es-sani-gaz-piyasasindaki-istikrari-gorustu-1063612475.html

Rusya lideri Putin ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, gaz piyasasındaki istikrarı görüştü

Rusya lideri Putin ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani, gaz piyasasındaki istikrarı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani’nin bugünkü telefon görüşmesi sırasında, gaz piyasasındaki istikrarı ele aldıkları... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T19:38+0300

2022-11-18T19:38+0300

2022-11-18T19:42+0300

ekonomi

vladimir putin

katar

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063612607_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a3c0e1e7020c67295eb714371d8dbda2.jpg

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Görüşmede, yatırım ve altyapı alanlarındaki ortak projelerin devam etmesi dahil ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin güncel konuları değerlendirildi. Küresel gaz piyasasında gerekli denge ve istikrarı sağlama dahil enerji sektöründe yakın koordinasyonun sürdürülmesine olan karşılıklı ilgi teyit edildi” ifadesine yer verildi.Putin, 20 Kasım’da başlayacak FIFA Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri’ni tebrik ederek Katar Ulusal Takımı’na başarılar diledi.Açıklamada, “Temim bin Hamed es-Sani, Rus tarafına, dünya futbol kupasının düzenlenmesi konusunda deneyimini aktif olarak paylaştığı için teşekkür etti” dendi.

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, katar, gaz