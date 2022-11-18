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https://sputniknews.com.tr/20221118/rus-kozmonotlar-uzay-yuruyusune-cikti-1063595985.html
Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin bakım çalışmaları için uzay yürüyüşüne çıktı. Söz konusu uzay... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T12:32+0300
2022-11-18T12:32+0300
dünya
rusya
kozmonot
uzay
uzay yürüyüşü
iss
uluslararası uzay istasyonu (iss)
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bakım çalışmaları kapsamında uzay yürüyüşüne çıkıldı.Yaklaşık 7 saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşüne Mini Araştırma Modülü 2’den (Poisk) çıkarak başlayan Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Nauka çok amaçlı laboratuvar modülüne kurulum için Mini Araştırma Modülü 1 (Rassvet) modülündeki donanımı hazırlayacaklar. Prokopyev'in kariyerindeki üçüncü ve Petelin ise ilk uzay yürüyüşüne çıktı.Söz konusu uzay yürüyüşü bu yıl gerçekleştirilen 10., ISS tarihindeki 255. yürüyüş olarak kayıtlara geçti.
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rusya, kozmonot, uzay, uzay yürüyüşü, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss)
rusya, kozmonot, uzay, uzay yürüyüşü, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss)

Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı

12:32 18.11.2022
© İHA / ERHAN ALTIPARMAKRus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) Nauka modülündeki çalışmalar için uzay yürüyüşüne çıktı.
Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) Nauka modülündeki çalışmalar için uzay yürüyüşüne çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© İHA / ERHAN ALTIPARMAK
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin bakım çalışmaları için uzay yürüyüşüne çıktı. Söz konusu uzay yürüyüşü ISS tarihindeki 255. yürüyüş olarak kayıtlara geçti.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bakım çalışmaları kapsamında uzay yürüyüşüne çıkıldı.
Yaklaşık 7 saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşüne Mini Araştırma Modülü 2’den (Poisk) çıkarak başlayan Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Nauka çok amaçlı laboratuvar modülüne kurulum için Mini Araştırma Modülü 1 (Rassvet) modülündeki donanımı hazırlayacaklar. Prokopyev'in kariyerindeki üçüncü ve Petelin ise ilk uzay yürüyüşüne çıktı.
Söz konusu uzay yürüyüşü bu yıl gerçekleştirilen 10., ISS tarihindeki 255. yürüyüş olarak kayıtlara geçti.
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