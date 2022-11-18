https://sputniknews.com.tr/20221118/rus-kozmonotlar-uzay-yuruyusune-cikti-1063595985.html

Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin bakım çalışmaları için uzay yürüyüşüne çıktı. Söz konusu uzay... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T12:32+0300

2022-11-18T12:32+0300

2022-11-18T12:32+0300

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uzay yürüyüşü

iss

uluslararası uzay istasyonu (iss)

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bakım çalışmaları kapsamında uzay yürüyüşüne çıkıldı.Yaklaşık 7 saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşüne Mini Araştırma Modülü 2’den (Poisk) çıkarak başlayan Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Nauka çok amaçlı laboratuvar modülüne kurulum için Mini Araştırma Modülü 1 (Rassvet) modülündeki donanımı hazırlayacaklar. Prokopyev'in kariyerindeki üçüncü ve Petelin ise ilk uzay yürüyüşüne çıktı.Söz konusu uzay yürüyüşü bu yıl gerçekleştirilen 10., ISS tarihindeki 255. yürüyüş olarak kayıtlara geçti.

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rusya, kozmonot, uzay, uzay yürüyüşü, iss, uluslararası uzay istasyonu (iss)