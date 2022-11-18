Prof. Dr. Oyan: Çok ciddi bir kamu maliyesi krizine doğru gidiyoruz

“Bir taraftan seçim yaklaşıyor ve iktidar üzerinde onun dayattığı bir artış baskısı var. Öbür taraftan da özellikle sermaye kesiminin tepkileri var. Yani ‘Asgari ücrette aşırıya kaçılırsa işçi çıkarırız’ diyorlar ve bunu çok açık söylüyorlar. Hafife almayalım. İşin tuhafı asgari ücret belirlenirken ne Ekonomik Sosyal Konsey toplanıyor ne de aslında başka bir mekanizma var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bir üçlü danışma mekanizması var. Hükümet, işçi, işveren olarak bu mekanizma da çalışmıyor. Yeni bakan bunu hiç toplamadı mesela. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok daha ilginç bir şey yapıyor; anket yapmaya başlamış. Anket de beklentiye yönelik. ‘Kamuoyunda işçi ve işveren kesimi ne bekliyor?’ şeklinde. Bu iş anketle olmaz. Çünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yönetmeliği var. Bu yönetmelikte bu sınırlar çizilmiş.”