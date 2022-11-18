https://sputniknews.com.tr/20221118/pitbull-cinsi-kopegi-kafesinde-yakarak-olduren-kisiye-6-yila-kadar-hapis-istemi-1063599809.html
Pitbull cinsi köpeği kafesinde yakarak öldüren kişiye 6 yıla kadar hapis istemi
Pitbull cinsi köpeği kafesinde yakarak öldüren kişiye 6 yıla kadar hapis istemi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 'Şila' isimli 2.5 yaşındaki Pitbull cinsi köpeğin, kulübesinin ateşe verilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ömer Faruk Baki... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T13:32+0300
2022-11-18T13:32+0300
2022-11-18T13:44+0300
pitbull
köpek
hayvan cinayeti
türkiye
hapis istemi
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Furkan Pınar’ın sahibi olduğu Pitbull cinsi ‘Şila’ isimli dişi köpek, 11 Ekim tarihinde eve 10 metre mesafedeki yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken yanıcı madde dökülerek yakıldı. Kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldüğü belirlendi.Yangını çıkardığı belirlenen ve gözaltına alınan 38 yaşındaki Ömer Faruk Baki ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Baki hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Baki’nin, Furkan Pınar’a ait Pitbull cinsi köpeği kasten öldürdüğü, aynı şekilde köpek kulübesini de yakarak zarar verip, kullanılmaz hale getirdiği belirtildi. Baki’nin ‘başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.Baki’nin bu suçu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlemesi nedeniyle verilecek cezanın bir kat artırılması talep edildi. Baki’nin 6 yıla kadar hapisle yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
https://sputniknews.com.tr/20211201/ankarada-sokak-hayvanlarina-ait-barinak-yandi-kundaklandigi-iddia-ediliyor-1051315307.html
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pitbull, köpek, hayvan cinayeti, hapis istemi
pitbull, köpek, hayvan cinayeti, hapis istemi
Pitbull cinsi köpeği kafesinde yakarak öldüren kişiye 6 yıla kadar hapis istemi
13:32 18.11.2022 (güncellendi: 13:44 18.11.2022) Abone ol
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 'Şila' isimli 2.5 yaşındaki Pitbull cinsi köpeğin, kulübesinin ateşe verilerek öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ömer Faruk Baki hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Furkan Pınar’ın sahibi olduğu Pitbull cinsi ‘Şila’ isimli dişi köpek, 11 Ekim tarihinde eve 10 metre mesafedeki yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken yanıcı madde dökülerek yakıldı. Kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldüğü belirlendi.
Yangını çıkardığı belirlenen ve gözaltına alınan 38 yaşındaki Ömer Faruk Baki ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Baki hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Baki’nin, Furkan Pınar’a ait Pitbull cinsi köpeği kasten öldürdüğü, aynı şekilde köpek kulübesini de yakarak zarar verip, kullanılmaz hale getirdiği belirtildi. Baki’nin ‘başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.
Baki’nin bu suçu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlemesi nedeniyle verilecek cezanın bir kat artırılması talep edildi. Baki’nin 6 yıla kadar hapisle yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.