https://sputniknews.com.tr/20221118/moskovada-turk-tezhip-sanatina-buyuk-ilgi-1063597230.html

Moskova'da Türk tezhip sanatına büyük ilgi

Moskova'da Türk tezhip sanatına büyük ilgi

Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi’nde Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Müdürü Fatma Haral Efe ve ünlü tezhip sanatçısı... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T14:11+0300

2022-11-18T14:11+0300

2022-11-18T14:11+0300

görüş

kültür & sanat

moskova yunus emre enstitüsü (yee)

türk kültürü

yunus emre türk kültür merkezi

sanat

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Etkinliğe tezhip sanatı severler, Türkologlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.Katılımcılar, Müzehhibe Semra Ata’nın deneyimlerini ve tezhipteki güzelliklerin ortaya çıkışını görme fırsatını yakaladı.Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Mehmet Ülker, Sputnik’e demecinde etkinliğin yoğun ilgi ve heyecanla takip edildiğini ve renkli anlara sahne olduğunu belirtti.“Bugünkü etkinliğimiz, bir geleneksel sanat olan tezhibin tanıtılması ve onun hakkında bilgi verilmesi ile ilgili. Türk süsleme sanatları sanatkarlarından oluşan bir heyet belli bir süre için Rusya’ya geldi. Biz de bunu fırsata dönüştürüp özellikle Türkoloji eğitimi alan öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırabilecek bir planlama ile tezhip hakkında bir bilgilendirme işini yapmaya karar verdik. Akademisyenler, öğrenciler ve bu konuda ilgi duyanlar, atölye çalışmasıyla tezhip sanatının uygulamasını görme fırsatını yakaladı. Etkinliğimiz çok büyük bir ilgi ve heyecanla takip edildi ve renkli anlara sahne oldu”.

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2022

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kültür & sanat, moskova yunus emre enstitüsü (yee), türk kültürü, yunus emre türk kültür merkezi, sanat