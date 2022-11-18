Moskova'da Türk tezhip sanatına büyük ilgi
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre EnstitüsüMoskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi’nde Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Müdürü Fatma Haral Efe ve ünlü tezhip sanatçısı Müzehhibe Semra Ata’nın katılımlarıyla 'Türk Tezhip Sanatı ve İncelikleri' söyleşisi ve atölye faaliyeti düzenlendi.
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre EnstitüsüMoskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
Moskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
Etkinliğe tezhip sanatı severler, Türkologlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre EnstitüsüMoskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
Moskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
Katılımcılar, Müzehhibe Semra Ata’nın deneyimlerini ve tezhipteki güzelliklerin ortaya çıkışını görme fırsatını yakaladı.
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre EnstitüsüMoskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
Moskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Mehmet Ülker, Sputnik’e demecinde etkinliğin yoğun ilgi ve heyecanla takip edildiğini ve renkli anlara sahne olduğunu belirtti.
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre EnstitüsüMoskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
Moskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
“Bugünkü etkinliğimiz, bir geleneksel sanat olan tezhibin tanıtılması ve onun hakkında bilgi verilmesi ile ilgili. Türk süsleme sanatları sanatkarlarından oluşan bir heyet belli bir süre için Rusya’ya geldi. Biz de bunu fırsata dönüştürüp özellikle Türkoloji eğitimi alan öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırabilecek bir planlama ile tezhip hakkında bir bilgilendirme işini yapmaya karar verdik. Akademisyenler, öğrenciler ve bu konuda ilgi duyanlar, atölye çalışmasıyla tezhip sanatının uygulamasını görme fırsatını yakaladı. Etkinliğimiz çok büyük bir ilgi ve heyecanla takip edildi ve renkli anlara sahne oldu”.
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre EnstitüsüMoskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
Moskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
© Fotoğraf : Moskova Yunus Emre Enstitüsü
© Fotoğraf : Moskova yunus Emre EnstitüsüMoskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
Moskova’da Türk Tezhip Sanatına büyük ilgi
© Fotoğraf : Moskova yunus Emre Enstitüsü