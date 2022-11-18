https://sputniknews.com.tr/20221118/milli-egitim-bakani-ozer-5-yasta-okullasma-oranini-yuzde-65ten-yuzde-98e-yukselttik-1063591507.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 65'ten yüzde 98'e yükselttik

Milli Eğitim Bakanı Özer: 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 65'ten yüzde 98'e yükselttik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 65'ten yüzde 98'e yükselttiklerini bildirdi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T11:59+0300

2022-11-18T11:59+0300

2022-11-18T11:59+0300

türkiye

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

mahmut özer

okuma-yazma

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son bir yılda okul öncesi eğitim seferberliği kapsamında 2 bin 176 bağımsız anaokulu, 16 bin 45 anasınıfı açılarak 5 bin 385 anaokulu kapasitesi oluşturuldu. Çalışmalarla, mevcut anaokulu kapasitesi bir yılda iki katına çıkarıldı.Okul öncesi eğitimdeki kapasite artışı, 3-5 yaş aralığında okullaşma oranında çok önemli artış sağladı. 3 yaş okullaşma oranı bir yılda yüzde 9'dan yüzde 15'e, 4 yaş okullaşma oranı yüzde 16'dan yüzde 36'ya yükseldi.'Hedefler aşıldı'Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimi, eğitimde fırsat eşitliğinin odak noktası olarak gördüklerini vurguladı.Okul öncesi eğitime erişimde 2022 için konulan hedeflere şimdiden ulaşıldığını ve bu hedeflerin aşıldığını belirten Özer, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221116/milli-egitim-bakani-ozer-son-20-yilda-egitimin-tum-kademelerinde-sessiz-bir-devrim-gerceklesti-1063535586.html

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türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer, okuma-yazma