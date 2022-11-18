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https://sputniknews.com.tr/20221118/meteorolojiden-uyari-kuvvetli-yagmur-ve-firtinaya-dikkat-edin-1063586070.html
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli yağmur ve fırtınaya dikkat edin
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli yağmur ve fırtınaya dikkat edin
Meteoroloji 18 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre hafta sonu ülke genelinde kar yağışı, sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T07:49+0300
2022-11-18T07:52+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
fırtına
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; güneyli yönlerden Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 23°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 22°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 20°CÇok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEgeÇok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 16°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıAYDIN °C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 19°CÇok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizÇok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıİç AnadoluÇok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara'nın güney ilçeleri ile Kırşehir çevrelerinin, akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 17°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıKONYA °C, 17°CÇok bulutluYOZGAT °C, 16°CÇok bulutluBatı KaradenizÇok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 15°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 16°CÇok bulutluSİNOP °C, 18°CÇok bulutluZONGULDAK °C, 22°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ELAZIĞ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlıERZURUM °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 13°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 16°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, fırtına
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, fırtına

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli yağmur ve fırtınaya dikkat edin

07:49 18.11.2022 (güncellendi: 07:52 18.11.2022)
© AAİstanbul yağmur, İstanbul yağış, İstanbul sağanak
İstanbul yağmur, İstanbul yağış, İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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Meteoroloji 18 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre hafta sonu ülke genelinde kar yağışı, sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; güneyli yönlerden Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AYDIN °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İç Anadolu

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara'nın güney ilçeleri ile Kırşehir çevrelerinin, akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Çok bulutlu
YOZGAT °C, 16°C
Çok bulutlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Çok bulutlu
SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
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