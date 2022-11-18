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Mersin Valiliği'nden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Mersin Valiliği'nden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Mersin Valiliği'nden Mezitli ilçesindeki 2 evin kapısının sprey boyayla işaretlenmesiyle ilgili yapılan açıklamada, gözaltındaki şüphelinin konunun ideolojik... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T01:31+0300
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Mersin Valiliği, Mezitli ilçesindeki 2 evin kapısının sprey boyayla işaretlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, 2 kişinin ikametlerinin kapısına sprey boyayla çarpı işareti çizilmesine ilişkin, aynı sitede oturan M.K'nin gözaltına alındığı anımsatıldı.Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:Açıklamada adli sürecin devam ettiği bilgisine de yer verildi.Mezitli ilçesinde S.K. ile A.İ.G'nin ikametlerinin sprey boyayla işaretlenmesiyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı sitede oturan M.K'yi gözaltına almıştı.
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mersin, kapı

Mersin Valiliği'nden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama

01:31 18.11.2022
© TwitterMersin Valiliği
Mersin Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© Twitter
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Mersin Valiliği'nden Mezitli ilçesindeki 2 evin kapısının sprey boyayla işaretlenmesiyle ilgili yapılan açıklamada, gözaltındaki şüphelinin konunun ideolojik boyutu olmadığını itiraf ettiği belirtildi
Mersin Valiliği, Mezitli ilçesindeki 2 evin kapısının sprey boyayla işaretlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 2 kişinin ikametlerinin kapısına sprey boyayla çarpı işareti çizilmesine ilişkin, aynı sitede oturan M.K'nin gözaltına alındığı anımsatıldı.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Savcılık talimatıyla gözlem altına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde bahse konu işaretlemeleri kendisinin gerçekleştirdiğini, konunun herhangi bir ideolojik boyutu olmadığını, komşularıyla yaşadığı husumet nedeniyle böyle bir işaretleme yaptığını itiraf etmiştir. Alınan ifade ve emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aynı sitede ikamet eden komşular arasında anlaşmazlıkların bulunduğu, bu durumun uzun süredir devam ettiği, site içerisindeki araç parkı konusunda çıkan anlaşmazlık neticesinde birbirlerinden daha önceki tarihlerde şikayetçi oldukları, konunun mahkemeye taşındığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahsın, araç parkından dolayı birbirlerinden şikayetçi oldukları, komşusunun apartman dairesi kapı girişine 2 çarpı işaretini, konuya tanık olan bir başka komşusunun kapı girişine ise tek çarpı işaretini sprey boyayla çizdiği tespit edilmiştir."
Açıklamada adli sürecin devam ettiği bilgisine de yer verildi.
Mezitli ilçesinde S.K. ile A.İ.G'nin ikametlerinin sprey boyayla işaretlenmesiyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı sitede oturan M.K'yi gözaltına almıştı.
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