https://sputniknews.com.tr/20221118/marmara-denizinde-yuk-gemisi-karaya-oturdu-1063588149.html
Marmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu
Marmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu
Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi, Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Bulunduğu yerden kurtarılan gemi, Kartal açıklarına demirletildi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T09:40+0300
2022-11-18T09:40+0300
2022-11-18T09:40+0300
türkiye
istanbul
marmara denizi
gemi
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Sudan'dan İstanbul'a seyir halindeyken Balıkçı Adası açıklarında karaya oturan tahıl gemisi kurtarıldı.''Charles'' isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1060694407.html
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istanbul, marmara denizi, gemi
istanbul, marmara denizi, gemi
Marmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu
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Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi, Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Bulunduğu yerden kurtarılan gemi, Kartal açıklarına demirletildi.
Sudan'dan İstanbul'a seyir halindeyken Balıkçı Adası açıklarında karaya oturan tahıl gemisi kurtarıldı.
''Charles'' isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.
Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.