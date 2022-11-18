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https://sputniknews.com.tr/20221118/marmara-denizinde-yuk-gemisi-karaya-oturdu-1063588149.html
Marmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu
Marmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu
Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi, Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Bulunduğu yerden kurtarılan gemi, Kartal açıklarına demirletildi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T09:40+0300
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istanbul
marmara denizi
gemi
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Sudan'dan İstanbul'a seyir halindeyken Balıkçı Adası açıklarında karaya oturan tahıl gemisi kurtarıldı.''Charles'' isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1060694407.html
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istanbul, marmara denizi, gemi
istanbul, marmara denizi, gemi

Marmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu

09:40 18.11.2022
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇMarmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu
Marmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇ
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Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi, Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Bulunduğu yerden kurtarılan gemi, Kartal açıklarına demirletildi.
Sudan'dan İstanbul'a seyir halindeyken Balıkçı Adası açıklarında karaya oturan tahıl gemisi kurtarıldı.
''Charles'' isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.
Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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Ukrayna’dan gelen kargo gemisi karaya oturdu: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
1 Eylül, 21:57
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