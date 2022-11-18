https://sputniknews.com.tr/20221118/marmara-denizinde-yuk-gemisi-karaya-oturdu-1063588149.html

Marmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu

Marmara Denizi'nde yük gemisi karaya oturdu

Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi, Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Bulunduğu yerden kurtarılan gemi, Kartal açıklarına demirletildi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T09:40+0300

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türkiye

istanbul

marmara denizi

gemi

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Sudan'dan İstanbul'a seyir halindeyken Balıkçı Adası açıklarında karaya oturan tahıl gemisi kurtarıldı.''Charles'' isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.

https://sputniknews.com.tr/20220901/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1060694407.html

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