https://sputniknews.com.tr/20221118/manchester-uniteddan-ronaldo-aciklamasi-gerekli-adimlar-atildi-1063620550.html

Manchester United'dan Ronaldo açıklaması: Gerekli adımlar atıldı

Manchester United'dan Ronaldo açıklaması: Gerekli adımlar atıldı

Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan ve Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından kulüpten ayrılacağının sinyalini veren Portekizli... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T23:38+0300

2022-11-18T23:38+0300

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cristiano ronaldo

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ingiltere premier ligi

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Manchester United, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son röportajına yanıt olarak gerekli adımları attı. Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız" ifadeleri kullanıldı.Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun stat dışındaki posterini sökerek yanıt vermişti. Manchester United, Ronaldo'nun, kendisinin takımdan atılmaya çalışıldığı ve ihanete uğramış hissettiği yönündeki ifadelerinin incelemeye alındığını duyurmuştu.Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi ödülüne ise 2 kez layık görülen ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kazanma sevinci yaşayan Ronaldo, Ten Hag yönetimindeki Manchester United'da bu sezon ilk 11'e girme şansını yakalamakta zorlandı. Takımının Premier Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 10'unda görev yapan Ronaldo, söz konusu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de yer alabildi.

https://sputniknews.com.tr/20221118/ronaldo-manchester-united-ayaklarimi-kesti-parlayisimi-engelledi-1063597084.html

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