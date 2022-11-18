https://sputniknews.com.tr/20221118/lukasenkodan-yerel-isletmelere-mcdonalds-cagrisi-biz-ekmegi-ortadan-ikiye-kesemiyor-muyuz-1063608165.html

Lukaşenko'dan yerel işletmelere McDonald's çağrısı: Biz ekmeği ortadan ikiye kesemiyor muyuz?

Lukaşenko'dan yerel işletmelere McDonald's çağrısı: Biz ekmeği ortadan ikiye kesemiyor muyuz?

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yerli işletmeleri Belarus pazarından çıkma kararı alan McDonald's'ın yerini doldurmaya çağırdı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T16:40+0300

2022-11-18T16:40+0300

2022-11-18T16:40+0300

ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

belarus

mcdonalds

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McDonald's'ın çekilme kararı nedeniyle özellikle gençlerin 'ah, vah' etmesini eleştiren Lukaşenko, "Bence Tanrı'ya şükür ülkemizden çıkıyorlar. Fakat bizim insanlarımızın, uzmanlarımızın çalıştığı, bizim ürünlerimizin tüketildiği McDonald's'ın yerini Belaruslular almalı" dedi.Yerel uzmanların McDonald's'ın bir zamanlar yaptığının daha iyisini yapması gerektiğini söyleyen Lukaşenko, "Biz ekmeği ortadan ikiye kesip bunların arasında et parçası, patates ve salata koyamıyor muyuz? Tanrım, bunları kim yiyor bilmiyorum" ifadelerini kullandı.McDonald's'ın Belarus'taki 25 restoranının 'Vkusno i Toçka' fast food restoran grubuna devredileceği bildirilmişti.Rusya'dan çekilme kararı alan McDonald’s, franchise sözleşmesi kapsamında münhasır haklarını 'Vkusno i Toçka' isimli Rus fast food restoranlar zincirine devretmişti.Şirketin Vkontakte hesabından yapılan açıklamada, Belarus'ta KSB Victory Restaurants tarafından yönetilen McDonald's restoranlarının önümüzdeki birkaç hafta içinde Vkusno i Toçka markasına devredileceği belirtilmişti.Belarus’ta şu anda yılda 10 milyondan fazla müşteriye hizmet veren 25 McDonald's restoranı bulunuyor. Restoranlarda çalışan 2 binden fazla kişi Vkusno i Toçka restoranlarında işlerine devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20220613/rus-mcdonaldsi-moskovada-yeni-ismiyle-yeniden-acildi-1057350073.html

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aleksandr lukaşenko, belarus, mcdonalds