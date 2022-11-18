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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221118/kremlin-putin-ve-erdogan-telefon-gorusmesi-yapti---1063597967.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yaptı
Kremlin: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yaptı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptığını ve gün... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T12:53+0300
2022-11-18T13:03+0300
ukrayna krizi
kremlin
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
dmitriy peskov
rusya
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın günün ilk yarısında telefonda konuştuğunu ve bununla ilgili geleneksel açıklamanın kısa süre içinde yayınlanacağını belirtti. Putin'in günün ikinci yarısında başka bir liderle daha telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.'Putin haftaya Erivan'daki KGAÖ Zirvesi'ne katılacak' Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yapacağını anlatan Peskov, Rusya liderinin 23 Kasım Çarşamba günü Ermenistan'daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Erivan'a gideceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221118/erdogan-putin-ortak-hedeflere-ulasmak-icin-ekiplerin-teknik-degerlendirmeler-yapacaklarini-soyledi-1063598260.html
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kremlin, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, dmitriy peskov, rusya

Kremlin: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yaptı

12:53 18.11.2022 (güncellendi: 13:03 18.11.2022)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptığını ve gün içinde bir liderle daha görüşme gerçekleştireceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın günün ilk yarısında telefonda konuştuğunu ve bununla ilgili geleneksel açıklamanın kısa süre içinde yayınlanacağını belirtti. Putin'in günün ikinci yarısında başka bir liderle daha telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

'Putin haftaya Erivan'daki KGAÖ Zirvesi'ne katılacak'

Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yapacağını anlatan Peskov, Rusya liderinin 23 Kasım Çarşamba günü Ermenistan'daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Erivan'a gideceğini ifade etti.
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