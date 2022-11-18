https://sputniknews.com.tr/20221118/kremlin-putin-ve-erdogan-telefon-gorusmesi-yapti---1063597967.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yaptı

Kremlin: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptığını ve gün... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T12:53+0300

2022-11-18T12:53+0300

2022-11-18T13:03+0300

ukrayna krizi

kremlin

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

dmitriy peskov

rusya

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın günün ilk yarısında telefonda konuştuğunu ve bununla ilgili geleneksel açıklamanın kısa süre içinde yayınlanacağını belirtti. Putin'in günün ikinci yarısında başka bir liderle daha telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.'Putin haftaya Erivan'daki KGAÖ Zirvesi'ne katılacak' Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yapacağını anlatan Peskov, Rusya liderinin 23 Kasım Çarşamba günü Ermenistan'daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Erivan'a gideceğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221118/erdogan-putin-ortak-hedeflere-ulasmak-icin-ekiplerin-teknik-degerlendirmeler-yapacaklarini-soyledi-1063598260.html

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kremlin, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, dmitriy peskov, rusya