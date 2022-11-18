https://sputniknews.com.tr/20221118/kopege-tecavuz-ederken-yakalanan-supheli-tutuklandi--1063583180.html
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan şüpheli tutuklandı
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan şüpheli tutuklandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde ağaçlık bir alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T00:29+0300
2022-11-18T00:29+0300
2022-11-18T00:29+0300
türkiye
aydın
efeler
köpek
tecavüz
tutuklama
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Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs iddiaya göre ağaçlık alanda köpeğe başka bir vatandaş tarafından yakalanan ve görüntülenen 56 yaşındaki şüpheli M.B., kendisini yakalayan kişiyi görünce hızla olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar ve çekilen görüntü üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yakalanarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20220223/bartinda-kopege-tecavuz-eden-66-yasindaki-sahis-uyurken-bir-anda-yuvarlanarak-ustune-dustum--1054176698.html
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aydın, efeler, köpek, tecavüz, tutuklama
aydın, efeler, köpek, tecavüz, tutuklama
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan şüpheli tutuklandı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde ağaçlık bir alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs iddiaya göre ağaçlık alanda köpeğe başka bir vatandaş tarafından yakalanan ve görüntülenen 56 yaşındaki şüpheli M.B., kendisini yakalayan kişiyi görünce hızla olay yerinden kaçtı.
Yapılan ihbar ve çekilen görüntü üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonunda M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yakalanarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.