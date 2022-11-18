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Koç Holding'den siyasi liderlerle görüşme iddialarına ilişkin açıklama: 'Tümüyle gerçek dışı'
Koç Holding'den siyasi liderlerle görüşme iddialarına ilişkin açıklama: 'Tümüyle gerçek dışı'
Koç Holding tarafından, bazı sosyal medya kanalları üzerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T10:18+0300
2022-11-18T10:22+0300
türkiye
koç holding
açıklama
siyaset
chp
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Holdingden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları üzerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu’nun önceki gün Koç Holding tesislerinde siyasi liderler ile bir araya geldiği yönünde bilinçli ve sistematik bir şekilde asılsız haberler paylaşılarak algı yönetimi yapılmaya çalışıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220817/koc-holding-krini-bese-katladi-1060041792.html
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koç holding, açıklama, siyaset, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
koç holding, açıklama, siyaset, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Koç Holding'den siyasi liderlerle görüşme iddialarına ilişkin açıklama: 'Tümüyle gerçek dışı'

10:18 18.11.2022 (güncellendi: 10:22 18.11.2022)
© AAKoç Holding
Koç Holding - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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Koç Holding tarafından, bazı sosyal medya kanalları üzerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu’nun siyasi liderler ile bir araya geldiği iddialarına ilişkin, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediği, iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğu açıklandı.
Holdingden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya kanalları üzerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu’nun önceki gün Koç Holding tesislerinde siyasi liderler ile bir araya geldiği yönünde bilinçli ve sistematik bir şekilde asılsız haberler paylaşılarak algı yönetimi yapılmaya çalışıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Böyle bir görüşme gerçekleşmemiş olup iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca Sayın Ali Y. Koç söz konusu tarihte planlı bir seyahat nedeniyle yurt dışındadır. Altını çizerek ifade etmek isteriz ki manipülatif ve hayal ürünü ithamlarda bulunan bazı sosyal medya hesapları her fırsatta Topluluğumuzu çeşitli siyasi senaryoların parçasıymış gibi göstermeyi amaçlamaktadır. Yalan haberler üzerinden Topluluğumuzun hedef gösterilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Koç Topluluğu kurulduğu günden bu yana her koşulda ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için var gücüyle çalışmaktadır. Her fırsatta vurguladığımız gibi Topluluğumuz siyasetin bir parçası değildir. Bu doğrultuda söz konusu yalan haberleri yayanlar hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem ivedilikle başlatılmıştır."
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