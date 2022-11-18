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Japonya'da internete film özeti yükleyen iki kişiye 3.6 milyon dolar ceza
Japonya'da internete film özeti yükleyen iki kişiye 3.6 milyon dolar ceza
Japonya'da, video paylaşım sitelerine izinsiz şekilde film özetleri yükleyen iki kişi, 500 milyon yen (3.6 milyon dolar) tazminat ödemeye mahkum edildi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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japonya
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film
internet
tazminat
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Tokyo Bölge Mahkemesi'nde, video paylaşım sitelerine izinsiz şekilde film özetleri yükleyen 20'li yaşlardaki iki kişiye karşı açılan tazminat davası görüldü.Shochiku, Toho ve Toei gibi video üretim şirketlerinin davacı olarak yer aldığı duruşmada, film özetlerinin "yetkisiz ve izinsiz şekilde" internete yüklendiğine hükmedildi.Mahkeme, şirketlerin tazminat talebinin tümünü kabul etti. İki davalı, 13 film şirketine toplamda 500 milyon yen (3.6 milyon dolar) tazminat ödemeye mahkum edildi.Dava detaylarına göre, 2020 yılında yaklaşık 10 dakikalık film özetlerini internete yükleyen davalılar, en az 7 milyon yen reklam geliri elde etti.'Shin Godzilla', 'Departures' ve 'Cold Fish' dahil 50'den fazla uluslararası filmden özetlerin, internet dünyasında 10 milyondan fazla izlenme sayısı elde ettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20190422/unlu-yonetmen-Werner-herzogdan-korsan-onayi-filmlerimi-internetten-indirebilirsiniz-1038838093.html
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japonya, film, internet, tazminat
japonya, film, internet, tazminat

Japonya'da internete film özeti yükleyen iki kişiye 3.6 milyon dolar ceza

12:02 18.11.2022 (güncellendi: 12:06 18.11.2022)
© AABilgisayar, laptop, iş, çalışma
Bilgisayar, laptop, iş, çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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Japonya'da, video paylaşım sitelerine izinsiz şekilde film özetleri yükleyen iki kişi, 500 milyon yen (3.6 milyon dolar) tazminat ödemeye mahkum edildi.
Tokyo Bölge Mahkemesi'nde, video paylaşım sitelerine izinsiz şekilde film özetleri yükleyen 20'li yaşlardaki iki kişiye karşı açılan tazminat davası görüldü.
Shochiku, Toho ve Toei gibi video üretim şirketlerinin davacı olarak yer aldığı duruşmada, film özetlerinin "yetkisiz ve izinsiz şekilde" internete yüklendiğine hükmedildi.
Mahkeme, şirketlerin tazminat talebinin tümünü kabul etti. İki davalı, 13 film şirketine toplamda 500 milyon yen (3.6 milyon dolar) tazminat ödemeye mahkum edildi.
Dava detaylarına göre, 2020 yılında yaklaşık 10 dakikalık film özetlerini internete yükleyen davalılar, en az 7 milyon yen reklam geliri elde etti.
'Shin Godzilla', 'Departures' ve 'Cold Fish' dahil 50'den fazla uluslararası filmden özetlerin, internet dünyasında 10 milyondan fazla izlenme sayısı elde ettiği kaydedildi.
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