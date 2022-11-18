https://sputniknews.com.tr/20221118/japonyada-enflasyon-40-yilin-zirvesinde-1063597858.html

Japonya'da enflasyon 40 yılın zirvesinde

Japonya'da enflasyon 40 yılın zirvesinde

Japonya'da TÜFE ekimde yıllık yüzde 3.6 artışla beklentilerin üzerinde açıklanırken 1982’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T12:53+0300

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2022-11-18T12:53+0300

ekonomi

japonya

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

enflasyon

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Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) gevşek para politikasını sürdürmesiyle enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında yıllık yüzde 3.6 artışla beklentileri aştı.Japonya'da enflasyon böylece İran-Irak savaşının ham petrol arzını kesintiye uğrattığı ve enerji fiyatlarında artışı tetiklediği 1982'in şubat ayından bu yana bu yana en büyük artışı kaydetti.Değişken taze gıda fiyatlarının dahil edilmediği ancak petrol ürünlerini kapsayan çekirdek tüketici fiyatları endeksindeki artış, enflasyonun art arda yedinci ayda Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldığını gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20221029/japonya-merkez-bankasi-politika-faizini-degistirmedi-enflasyon-beklentilerini-yukseltti-1062829290.html

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japonya, tüketici fiyat endeksi (tüfe), enflasyon