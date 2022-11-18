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James Webb'den yeni rekor: Büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra oluşan galaksi keşfedildi
James Webb'den yeni rekor: Büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra oluşan galaksi keşfedildi
NASA, James Webb teleskobunun büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen iki erken dönem galaksisi bulduğunu duyurdu. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
galaksi
nasa
james webb uzay teleskobu
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) James Webb uzay teleskobunun büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen iki galaksi keşfederek yeni rekora ulaştığını açıkladı.Bir önceki rekor, Hubble Uzay Teleskopu tarafından çekilen ve evrenin başlangıcından 400 milyon yıl sonra oluşan uzak galaksiye aitti.Gökbilimciler, eğer sonuçlar doğrulanırsa, yeni keşfin en eski galaksi keşfi olarak onaylanacağını açıkladı.Aralık ayında Hubble'ın halefi olarak başlatılan James Webb teleskobu, yıldızların önceden düşünülenden daha erken, belki de büyük patlamadan sonraki birkaç milyon yıl içinde oluşmuş olabileceğini gösteriyor.James Webb'in son keşifleri, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Rohan Naidu liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından Astrophysical Journal Letters'da detaylandırıldı.Makale, ilkinin büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra, diğerinin ise 450 milyon yıl sonra oluştuğu düşünülen, son derece parlak iki gökadayı detaylandırıyor.Kaliforniya Üniversitesi'nden Tommaso Treu, büyük patlamadan 350 metre sonra oluştuğuna inanılan galaksi için şimdiye kadar sunulan kanıtların 'olabildiğince sağlam' olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221020/james-webbten-nefes-kesen-goruntuler-yaratilis-sutunlarindaki-yildiz-olusumlarini-yakaladi-1062514980.html
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galaksi, nasa, james webb uzay teleskobu
galaksi, nasa, james webb uzay teleskobu

James Webb'den yeni rekor: Büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra oluşan galaksi keşfedildi

11:10 18.11.2022 (güncellendi: 11:19 18.11.2022)
© ESO/Digital Sky SurveySamanyolu
Samanyolu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© ESO/Digital Sky Survey
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NASA, James Webb teleskobunun büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen iki erken dönem galaksisi bulduğunu duyurdu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) James Webb uzay teleskobunun büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen iki galaksi keşfederek yeni rekora ulaştığını açıkladı.
Bir önceki rekor, Hubble Uzay Teleskopu tarafından çekilen ve evrenin başlangıcından 400 milyon yıl sonra oluşan uzak galaksiye aitti.
Gökbilimciler, eğer sonuçlar doğrulanırsa, yeni keşfin en eski galaksi keşfi olarak onaylanacağını açıkladı.
Aralık ayında Hubble'ın halefi olarak başlatılan James Webb teleskobu, yıldızların önceden düşünülenden daha erken, belki de büyük patlamadan sonraki birkaç milyon yıl içinde oluşmuş olabileceğini gösteriyor.
James Webb'in son keşifleri, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Rohan Naidu liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından Astrophysical Journal Letters'da detaylandırıldı.
Makale, ilkinin büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra, diğerinin ise 450 milyon yıl sonra oluştuğu düşünülen, son derece parlak iki gökadayı detaylandırıyor.
Kaliforniya Üniversitesi'nden Tommaso Treu, büyük patlamadan 350 metre sonra oluştuğuna inanılan galaksi için şimdiye kadar sunulan kanıtların 'olabildiğince sağlam' olduğunu söyledi.
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