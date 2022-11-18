James Webb'den yeni rekor: Büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra oluşan galaksi keşfedildi
11:10 18.11.2022 (güncellendi: 11:19 18.11.2022)
© ESO/Digital Sky SurveySamanyolu
© ESO/Digital Sky Survey
NASA, James Webb teleskobunun büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen iki erken dönem galaksisi bulduğunu duyurdu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) James Webb uzay teleskobunun büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen iki galaksi keşfederek yeni rekora ulaştığını açıkladı.
Bir önceki rekor, Hubble Uzay Teleskopu tarafından çekilen ve evrenin başlangıcından 400 milyon yıl sonra oluşan uzak galaksiye aitti.
Gökbilimciler, eğer sonuçlar doğrulanırsa, yeni keşfin en eski galaksi keşfi olarak onaylanacağını açıkladı.
"This is a whole new chapter in astronomy."— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 17, 2022
Webb researchers found 2 early galaxies, one of which may contain the most distant starlight ever seen. These 2 unexpectedly bright galaxies could fundamentally alter what we know about the very first stars: https://t.co/1MrIy1TAkL pic.twitter.com/TI1ZpFWJPG
Aralık ayında Hubble'ın halefi olarak başlatılan James Webb teleskobu, yıldızların önceden düşünülenden daha erken, belki de büyük patlamadan sonraki birkaç milyon yıl içinde oluşmuş olabileceğini gösteriyor.
James Webb'in son keşifleri, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Rohan Naidu liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından Astrophysical Journal Letters'da detaylandırıldı.
Makale, ilkinin büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra, diğerinin ise 450 milyon yıl sonra oluştuğu düşünülen, son derece parlak iki gökadayı detaylandırıyor.
Want a closer look? These two galaxies are thought to have existed 350 & 450 million years after the big bang (left to right). Unlike our Milky Way, these first galaxies are small and compact, with spherical or disk shapes rather than grand spirals. pic.twitter.com/gPahYvZUhQ— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 17, 2022
Kaliforniya Üniversitesi'nden Tommaso Treu, büyük patlamadan 350 metre sonra oluştuğuna inanılan galaksi için şimdiye kadar sunulan kanıtların 'olabildiğince sağlam' olduğunu söyledi.