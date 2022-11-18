https://sputniknews.com.tr/20221118/izmiri-saganak-etkili-oldu-1063607831.html
İzmir’de sağanak etkili oldu
İzmir’de sağanak etkili oldu
İzmir’de, bazı ilçelerde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T16:37+0300
2022-11-18T16:37+0300
2022-11-18T17:07+0300
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türkiye
sağanak
meteoroloji
izmir
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.Öte yandan, belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/istanbulda-saganak-yagis-trafigi-etkiledi-yogunluk-yuzde-89-olarak-olculdu-1063570791.html
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türkiye, sağanak, meteoroloji, izmir, sel
türkiye, sağanak, meteoroloji, izmir, sel
İzmir’de sağanak etkili oldu
16:37 18.11.2022 (güncellendi: 17:07 18.11.2022) Abone ol
İzmir’de, bazı ilçelerde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu.
Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.
Öte yandan, belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.