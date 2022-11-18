https://sputniknews.com.tr/20221118/izmiri-saganak-etkili-oldu-1063607831.html

İzmir’de sağanak etkili oldu

İzmir’de sağanak etkili oldu

İzmir’de, bazı ilçelerde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

sağanak

meteoroloji

izmir

sel

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.Öte yandan, belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20221117/istanbulda-saganak-yagis-trafigi-etkiledi-yogunluk-yuzde-89-olarak-olculdu-1063570791.html

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türkiye, sağanak, meteoroloji, izmir, sel