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İzmir’de sağanak etkili oldu
İzmir’de sağanak etkili oldu
İzmir’de, bazı ilçelerde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T16:37+0300
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yaşam
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sağanak
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.Öte yandan, belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/istanbulda-saganak-yagis-trafigi-etkiledi-yogunluk-yuzde-89-olarak-olculdu-1063570791.html
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türkiye, sağanak, meteoroloji, izmir, sel
türkiye, sağanak, meteoroloji, izmir, sel

İzmir’de sağanak etkili oldu

16:37 18.11.2022 (güncellendi: 17:07 18.11.2022)
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİİzmir’i sağanak etkili oldu
İzmir’i sağanak etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİ
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İzmir’de, bazı ilçelerde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu.
Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.
Öte yandan, belediye ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.
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