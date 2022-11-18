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İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T07:18+0300
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türkiye
deprem
izmir
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.09'daki depremin derinliği 8, 24 km olarak ölçüldü.Uykusundan uyanan İzmirliler, sosyal medyadan depremi hissettiklerini ve tedirgin olduklarına yönelik yorumlar yaptı.
türkiye
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deprem, izmir, gaziemir
deprem, izmir, gaziemir

İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

07:18 18.11.2022
© Fotoğraf : TwitterSismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.09'daki depremin derinliği 8, 24 km olarak ölçüldü.
Uykusundan uyanan İzmirliler, sosyal medyadan depremi hissettiklerini ve tedirgin olduklarına yönelik yorumlar yaptı.
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