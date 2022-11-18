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İsveç: Kuzey Akım’daki patlamaların nedeni sabotaj
İsveç: Kuzey Akım’daki patlamaların nedeni sabotaj
İsveç, Rus doğalgazını Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında 26 Eylül’de patlamalar sonucu meydana gelen sızıntılarla ilgili... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T13:59+0300
2022-11-18T13:59+0300
dünya
kuzey akım-1
kuzey akım-2
sabotaj
isveç
sızıntı
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İsveç Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, boru hatlarında yapılan incelemenin sabotaj iddialarını doğruladığı aktarıldı. Olay yerinden alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde patlayıcı kalıntılarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, patlamalar sonucu boru hattında büyük hasar meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada, devam eden geniş çaplı soruşturmanın olaya ilişkin daha kesin sonuçlar elde edilmesini sağlayacağı ifade edildi. Güvenlik Servisi, sabotajı gerçekleştiren şahısların soruşturmanın sonucuna bağlı olarak tespit edileceğini ifade ederek Sahil Güvenlik, Silahlı Kuvvetler ve polis teşkilat dahil olmak üzere bir çok kurumun soruşturmaya katkı sağladığını vurguladı. Boru hatlarında 26 Eylül'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç ve Danimarka tarafından yapılan ön soruşturmada, olayın sabotaj olduğuna ilişkin işaretler olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221114/nord-stream-ag-kuzey-akim-hatlarindaki-kopma-yerlerini-incelemeye-basladi-1063425570.html
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kuzey akım-1, kuzey akım-2, sabotaj, isveç, sızıntı
kuzey akım-1, kuzey akım-2, sabotaj, isveç, sızıntı

İsveç: Kuzey Akım’daki patlamaların nedeni sabotaj

13:59 18.11.2022
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Командование обороны Дании
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İsveç, Rus doğalgazını Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında 26 Eylül’de patlamalar sonucu meydana gelen sızıntılarla ilgili soruşturmanın ilk sonuçlarını açıkladı.
İsveç Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, boru hatlarında yapılan incelemenin sabotaj iddialarını doğruladığı aktarıldı.
Olay yerinden alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde patlayıcı kalıntılarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, patlamalar sonucu boru hattında büyük hasar meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada, devam eden geniş çaplı soruşturmanın olaya ilişkin daha kesin sonuçlar elde edilmesini sağlayacağı ifade edildi.
Güvenlik Servisi, sabotajı gerçekleştiren şahısların soruşturmanın sonucuna bağlı olarak tespit edileceğini ifade ederek Sahil Güvenlik, Silahlı Kuvvetler ve polis teşkilat dahil olmak üzere bir çok kurumun soruşturmaya katkı sağladığını vurguladı.
Boru hatlarında 26 Eylül'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç ve Danimarka tarafından yapılan ön soruşturmada, olayın sabotaj olduğuna ilişkin işaretler olduğu belirtilmişti.
Kuzey Akım boru hatlarının hasarlı bölümlerinden çıkan gaz sızıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
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