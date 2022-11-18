https://sputniknews.com.tr/20221118/isvec-kuzey-akimdaki-patlamalarin-nedeni-sabotaj--1063601095.html

İsveç: Kuzey Akım’daki patlamaların nedeni sabotaj

İsveç: Kuzey Akım’daki patlamaların nedeni sabotaj

İsveç, Rus doğalgazını Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında 26 Eylül’de patlamalar sonucu meydana gelen sızıntılarla ilgili... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T13:59+0300

2022-11-18T13:59+0300

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İsveç Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, boru hatlarında yapılan incelemenin sabotaj iddialarını doğruladığı aktarıldı. Olay yerinden alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde patlayıcı kalıntılarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, patlamalar sonucu boru hattında büyük hasar meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada, devam eden geniş çaplı soruşturmanın olaya ilişkin daha kesin sonuçlar elde edilmesini sağlayacağı ifade edildi. Güvenlik Servisi, sabotajı gerçekleştiren şahısların soruşturmanın sonucuna bağlı olarak tespit edileceğini ifade ederek Sahil Güvenlik, Silahlı Kuvvetler ve polis teşkilat dahil olmak üzere bir çok kurumun soruşturmaya katkı sağladığını vurguladı. Boru hatlarında 26 Eylül'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç ve Danimarka tarafından yapılan ön soruşturmada, olayın sabotaj olduğuna ilişkin işaretler olduğu belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221114/nord-stream-ag-kuzey-akim-hatlarindaki-kopma-yerlerini-incelemeye-basladi-1063425570.html

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kuzey akım-1, kuzey akım-2, sabotaj, isveç, sızıntı