https://sputniknews.com.tr/20221118/istanbulda-deniz-ulasimina-hava-muhalefeti-engeli-1063586933.html

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T08:52+0300

2022-11-18T08:52+0300

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türkiye

istanbul

istanbul boğazı

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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin yapılamadığı belirtildi.Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildiBursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine de fırtına engeliÇanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.Açıklamada ayrıca, fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

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