https://sputniknews.com.tr/20221118/istanbulda-cin-komunist-partisi-toplantisi-kongre-sonuclari-anlatildi-1063608878.html

İstanbul'da Çin Komünist Partisi toplantısı: Kongre sonuçları anlatıldı

İstanbul'da Çin Komünist Partisi toplantısı: Kongre sonuçları anlatıldı

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında, parti kongresinin ardından atılacak adımlar ve yeni dönem faaliyetleri... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T17:03+0300

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çin

çin halk cumhuriyeti

çin komünist partisi (çkp)

istanbul

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Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 16-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen kongresinin ardından, alınan kararlar ve önümüzdeki süreçte atılacak muhtemel adımlara dair dünyanın çeşitli bölgelerinde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. İstanbul'da da düzenlenen, ÇKP Merkezi Komitesi Dış İrtibat Bakan Yardımcısı Qian Hongshan ve Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, kongre sonuçları, partinin yeni dönemdeki vizyonu ve atacağı adımlar anlatıldı.Asya Siyasi Partiler Toplantısı vesilesiyle İstanbul'a gelen Bakan, sözlerine, İstanbul Taksim'de meydana gelen terör saldırısıyla ilgili taziyelerini ileterek başladı.Qian, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) yeni dönemde Marksizmi Çinlileştirmeye devam edeceğini ve ortak refah toplumunun kurulması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Çin'in ekonomik kalkınma planları hakkında da bilgi veren Qian, "Çin'e özgü sosyalizm bayrağı yeni dönemde de dalgalanmaya devam edecek" dedi.Qian ayrıca, ülkesinin 2035 yılına kadar sosyalist modernleşme hedefine ulaşacağını vurguladı.

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