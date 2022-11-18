https://sputniknews.com.tr/20221118/istanbulda-cin-komunist-partisi-toplantisi-kongre-sonuclari-anlatildi-1063608878.html
İstanbul'da Çin Komünist Partisi toplantısı: Kongre sonuçları anlatıldı
İstanbul'da Çin Komünist Partisi toplantısı: Kongre sonuçları anlatıldı
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında, parti kongresinin ardından atılacak adımlar ve yeni dönem faaliyetleri... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T17:03+0300
2022-11-18T17:03+0300
2022-11-18T17:03+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
çin komünist partisi (çkp)
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063608734_0:149:1600:1049_1920x0_80_0_0_41d39bedfbe7479246db5d0e73cc7837.png
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 16-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen kongresinin ardından, alınan kararlar ve önümüzdeki süreçte atılacak muhtemel adımlara dair dünyanın çeşitli bölgelerinde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. İstanbul'da da düzenlenen, ÇKP Merkezi Komitesi Dış İrtibat Bakan Yardımcısı Qian Hongshan ve Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, kongre sonuçları, partinin yeni dönemdeki vizyonu ve atacağı adımlar anlatıldı.Asya Siyasi Partiler Toplantısı vesilesiyle İstanbul'a gelen Bakan, sözlerine, İstanbul Taksim'de meydana gelen terör saldırısıyla ilgili taziyelerini ileterek başladı.Qian, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) yeni dönemde Marksizmi Çinlileştirmeye devam edeceğini ve ortak refah toplumunun kurulması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Çin'in ekonomik kalkınma planları hakkında da bilgi veren Qian, "Çin'e özgü sosyalizm bayrağı yeni dönemde de dalgalanmaya devam edecek" dedi.Qian ayrıca, ülkesinin 2035 yılına kadar sosyalist modernleşme hedefine ulaşacağını vurguladı.
çin
çin halk cumhuriyeti
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063608734_2:0:1598:1197_1920x0_80_0_0_73dcb01d69400d9d14c32f5141d74254.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), istanbul
çin, çin halk cumhuriyeti, çin komünist partisi (çkp), istanbul
İstanbul'da Çin Komünist Partisi toplantısı: Kongre sonuçları anlatıldı
Abone ol
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında, parti kongresinin ardından atılacak adımlar ve yeni dönem faaliyetleri aktarıldı.
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 16-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen kongresinin ardından, alınan kararlar ve önümüzdeki süreçte atılacak muhtemel adımlara dair dünyanın çeşitli bölgelerinde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.
İstanbul'da da düzenlenen, ÇKP Merkezi Komitesi Dış İrtibat Bakan Yardımcısı Qian Hongshan ve Çin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, kongre sonuçları, partinin yeni dönemdeki vizyonu ve atacağı adımlar anlatıldı.
Asya Siyasi Partiler Toplantısı vesilesiyle İstanbul'a gelen Bakan, sözlerine, İstanbul Taksim'de meydana gelen terör saldırısıyla ilgili taziyelerini ileterek başladı.
Qian, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) yeni dönemde Marksizmi Çinlileştirmeye devam edeceğini ve ortak refah toplumunun kurulması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
Çin'in ekonomik kalkınma planları hakkında da bilgi veren Qian, "Çin'e özgü sosyalizm bayrağı yeni dönemde de dalgalanmaya devam edecek" dedi.
Qian ayrıca, ülkesinin 2035 yılına kadar sosyalist modernleşme hedefine ulaşacağını vurguladı.