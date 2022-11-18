https://sputniknews.com.tr/20221118/israilde-asiri-sagci-siyasetci-ben-gvirin-esinin-belindeki-silah-tartisma-yaratti-1063585194.html

İsrail'de aşırı sağcı siyasetçi Ben-Gvir'in eşinin belindeki silah tartışma yarattı

İsrail'de aşırı sağcı siyasetçi Ben-Gvir'in eşinin belindeki silah tartışma yarattı

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in eşinin, Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun ev sahipliğindeki bir toplantıda belinde tabancayla... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T05:01+0300

2022-11-18T05:01+0300

2022-11-18T05:01+0300

dünya

israil

aşırı sağ

silah

ortadoğu

tartışma

itamar ben-gvir

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Sara Netanyahu, İsrail'de 1 Kasım'daki erken genel seçimlerden zaferle ayrılan eşi Benyamin Netanyahu'nun seçime ittifakla girdiği dini ve aşırı sağcı parti liderlerinin eşleriyle Batı Kudüs'teki bir otelde bir araya geldi.Siyasi liderlerin eşlerinin birlikte ayakta verdiği bir fotoğrafta, Sara Netanyahu'nun yanında duran Itamar Ben-Gvir'in eşi Ayala Ben-Gvir'in belinde açık halde asılı duran silahı dikkati çekti.'Benim silahım var, nasıl işinize gelirse'Fotoğrafın ülkede tartışma yaratması üzerine Ayala Ben-Gvir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim silahım var. Nasıl işinize gelirse." ifadelerini kullandı.İsrail'de sosyal medya kullanıcıları da olaya yoğun ilgi gösterirken, Ben-Gvir çiftini eleştiren ve alaya alan çok sayıda içerik ve karikatür paylaşıldı.İsrail seçimlerinde 'aşırıcı-ırkçı' partiler zafer kazandıİsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, eski Başbakan ve muhalefet lideri Benyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisine 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazandı.Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde 'aşırıcı-ırkçı' politikalarıyla tanınan Yahudi Gücü lideri Itamar Ben-Gvir'in yer alma ihtimali ise yeni hükümetin Filistin politikası açısından endişeye neden oluyor.Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleri ile tanınan Ben-Gvir, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle biliniyor.Sürekli yanında taşıdığı tabancasıyla Filistinlileri tehdit etmesiyle defalarca gündeme gelen Itamar Ben-Gvir, geçen yıl Tel Aviv'de bir otoparkta, aracını park etmesi yasak olan bir yere bırakması nedeniyle uyaran Filistinli çalışanları silahını çekerek tehdit etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221113/israilde-hukumeti-kurma-gorevi-eski-basbakanlardan-netanyahuda-1063383294.html

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israil, aşırı sağ, silah, ortadoğu, tartışma, itamar ben-gvir