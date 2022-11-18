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https://sputniknews.com.tr/20221118/iha-beyoglu-saldirganinin-hamedos-kod-adli-pkkypgli-sevgilisinin-fotografi-ortaya-cikti--1063599471.html
İHA: Beyoğlu saldırganının 'Hamedoş' kod adlı PKK/YPG’li sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı
İHA: Beyoğlu saldırganının 'Hamedoş' kod adlı PKK/YPG’li sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist Ahlam Albashir’in örgütle ilk temas kurduğu sevgilisi, 'Hamedoş' kod adlı Hamed El Ali... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T13:25+0300
2022-11-18T13:25+0300
türkiye
beyoğlu
terör
ahlam albashir
terörist
pkk
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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin tutuklanan PKK/YPG’li terörist Ahlam Albashir’in 'sevgili' olduğu “Hamedoş” kod adlı Hamed El Ali isimli o kişinin izine ulaşıldı.İHA muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında da yer alan belge ve fotoğrafta, Albashir’in örgütle ilk teması kurduğu, daha sonra PYD/YPG’li sorumlularla tanıştırdığı o kişinin, kim ve nereli olduğu ortaya çıktı. Suriye’nin kuzeyindeki Kobani nüfusuna kayıtlı PKK/YPG mensubunun, bir araç üzerinde beyaz bir kıyafet göze çarpıyor. Albashir’in “2017’de temas kurdum” dediği Hamedoş kod adlı Hamed El Ali’nin, Fırat’ın batı yakasındaki Suriye’nin Cerablus kentinde faaliyet gösterdiği ve örgüt içindeki faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.Sahte evlilik belgesi ortaya çıktıBeyoğlu İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye’den “karı-koca” kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan’la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühürlü belgenin asılsız olduğu anlaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/beyoglu-saldirgani-ifadesinde-pkkpydye-nasil-katildigini-anlatti-1063551300.html
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beyoğlu, terör, ahlam albashir, terörist, pkk
beyoğlu, terör, ahlam albashir, terörist, pkk

İHA: Beyoğlu saldırganının 'Hamedoş' kod adlı PKK/YPG’li sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı

13:25 18.11.2022
© İHA / SADIK KAHRAMANİHA: Beyoğlu saldırganının 'Hamedoş' kod adlı PKK/YPG’li sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı
İHA: Beyoğlu saldırganının 'Hamedoş' kod adlı PKK/YPG’li sevgilisinin fotoğrafı ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© İHA / SADIK KAHRAMAN
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İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist Ahlam Albashir’in örgütle ilk temas kurduğu sevgilisi, 'Hamedoş' kod adlı Hamed El Ali isimli kişinin fotoğrafına ulaşıldı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin tutuklanan PKK/YPG’li terörist Ahlam Albashir’in 'sevgili' olduğu “Hamedoş” kod adlı Hamed El Ali isimli o kişinin izine ulaşıldı.
İHA muhabirinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında da yer alan belge ve fotoğrafta, Albashir’in örgütle ilk teması kurduğu, daha sonra PYD/YPG’li sorumlularla tanıştırdığı o kişinin, kim ve nereli olduğu ortaya çıktı.
Suriye’nin kuzeyindeki Kobani nüfusuna kayıtlı PKK/YPG mensubunun, bir araç üzerinde beyaz bir kıyafet göze çarpıyor. Albashir’in “2017’de temas kurdum” dediği Hamedoş kod adlı Hamed El Ali’nin, Fırat’ın batı yakasındaki Suriye’nin Cerablus kentinde faaliyet gösterdiği ve örgüt içindeki faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Sahte evlilik belgesi ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne patlayıcı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Al Bashir ile Suriye’den “karı-koca” kılığında beraber geldikleri firari PKK/YPG mensubu Bilal Hassan’la yaptıkları sahte evlilik belgesi ortaya çıktı. Arapça yazılı ve sahte mühürlü belgenin asılsız olduğu anlaşıldı.
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