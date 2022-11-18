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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Barındırma talimatı Kobani, eylem talimatı Münbiç'ten
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Barındırma talimatı Kobani, eylem talimatı Münbiç'ten
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili Ahlam... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T17:38+0300
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içişleri bakanlığı
ismail çataklı
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Bakan Yardımcısı Çataklı, twitter hesabından Sözcü gazetesinin haberini paylaşarak, "Çarpıtarak korumaya çalışmayın Olayın faili PKK/PYD’dir" ifadesini kullandı ve İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının şüphelisi Albashir hakkında yeni bilgiler paylaştı.Albashir'in evde barındırma, eylem ve eylem sonrası saklanma talimatlarının üç farklı bölgeden geldiğini söyleyen Çataklı, şöyle yazdı:"Dezenformasyon haberini düzeltelim; İstiklal’deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani’den, Eylem talimatı Münbiç’ten, Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı’dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın Olayın faili PKK/PYD’dir"
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içişleri bakanlığı, ismail çataklı
içişleri bakanlığı, ismail çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Barındırma talimatı Kobani, eylem talimatı Münbiç'ten

17:38 18.11.2022
© AABeyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili Ahlam Albashir hakkında, "İstiklal’deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani’den, Eylem talimatı Münbiç’ten" açıklamasında bulundu.
Bakan Yardımcısı Çataklı, twitter hesabından Sözcü gazetesinin haberini paylaşarak, "Çarpıtarak korumaya çalışmayın Olayın faili PKK/PYD’dir" ifadesini kullandı ve İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının şüphelisi Albashir hakkında yeni bilgiler paylaştı.
Albashir'in evde barındırma, eylem ve eylem sonrası saklanma talimatlarının üç farklı bölgeden geldiğini söyleyen Çataklı, şöyle yazdı:
"Dezenformasyon haberini düzeltelim; İstiklal’deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani’den, Eylem talimatı Münbiç’ten, Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı’dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın Olayın faili PKK/PYD’dir"
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