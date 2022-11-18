https://sputniknews.com.tr/20221118/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-barindirma-talimati-kobani-eylem-talimati-munbicten-1063609558.html

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Barındırma talimatı Kobani, eylem talimatı Münbiç'ten

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Barındırma talimatı Kobani, eylem talimatı Münbiç'ten

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili Ahlam... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T17:38+0300

2022-11-18T17:38+0300

2022-11-18T17:38+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ismail çataklı

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Bakan Yardımcısı Çataklı, twitter hesabından Sözcü gazetesinin haberini paylaşarak, "Çarpıtarak korumaya çalışmayın Olayın faili PKK/PYD’dir" ifadesini kullandı ve İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısının şüphelisi Albashir hakkında yeni bilgiler paylaştı.Albashir'in evde barındırma, eylem ve eylem sonrası saklanma talimatlarının üç farklı bölgeden geldiğini söyleyen Çataklı, şöyle yazdı:"Dezenformasyon haberini düzeltelim; İstiklal’deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani’den, Eylem talimatı Münbiç’ten, Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı’dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın Olayın faili PKK/PYD’dir"

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içişleri bakanlığı, ismail çataklı