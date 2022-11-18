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İbrahim Kalın, Katar'ın 'Alkol' kararını yorumladı: 'Kamu düzeni açısından alınmış bir karar'
İbrahim Kalın, Katar'ın 'Alkol' kararını yorumladı: 'Kamu düzeni açısından alınmış bir karar'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar hükümetinin FIFA 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyum ve çevresinde alkol satışını yasaklama kararına... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T17:49+0300
2022-11-18T18:13+0300
politika
ibrahim kalın
katar
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Pazar günü Katar'da başlayacak Dünya Kupası öncesi FIFA, turnuvanın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını açıkladı. Alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'ın kamu düzeni açısından mantıklı bir karar aldığını belirtti.Kalın ayrıca, bu kararın bir 'muhafazakarlık' meselesi olmadığını, kamu düzeni açısından alınmış bir karar olduğu yorumunu yaptı.Kalın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; halk sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz."
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ibrahim kalın, katar, dünya kupası
ibrahim kalın, katar, dünya kupası

İbrahim Kalın, Katar'ın 'Alkol' kararını yorumladı: 'Kamu düzeni açısından alınmış bir karar'

17:49 18.11.2022 (güncellendi: 18:13 18.11.2022)
© AACumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar hükümetinin FIFA 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyum ve çevresinde alkol satışını yasaklama kararına ilişkin olarak, "Kamu düzeni açısından alınmış bir karar" değerlendirmesinde bulundu.
Pazar günü Katar'da başlayacak Dünya Kupası öncesi FIFA, turnuvanın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını açıkladı.
Alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'ın kamu düzeni açısından mantıklı bir karar aldığını belirtti.
Kalın ayrıca, bu kararın bir 'muhafazakarlık' meselesi olmadığını, kamu düzeni açısından alınmış bir karar olduğu yorumunu yaptı.
Kalın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; halk sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz."
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