https://sputniknews.com.tr/20221118/hint-okyanusunda-yeni-deniz-canlilari-kesfedildi-1063606587.html

Hint Okyanusu'nda yeni deniz canlıları keşfedildi

Hint Okyanusu'nda yeni deniz canlıları keşfedildi

Avustralyalı araştırmacılar, Hint Okyanusu'nda deniz altı haritalandırmaları için yaptıkları 35 günlük yolculuğun ardından yeni deniz canlıları keşfetti. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

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2022-11-18T16:25+0300

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hint okyanusu

yaşam

deniz

balık

keşif

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Victoria Müzeleri Araştırma Enstitüsünden bilim insanlarının, Avustralya’nın Hint Okyanusu'ndaki Christmas ve Cocos adaları çevresinde su altı volkanlarını haritalandırmak amacıyla yürüttükleri çalışmalar sona erdi.'Investigator' araştırma gemisi ile yürütülen çalışmalar, farklı türden canlılara ev sahipliği yapan deniz altı volkanlarında aralarında yılan balıkları ve kabuklu deniz canlılarının bulunduğu yeni türlerin olduğunu gösterdi.Denizden çıkarılan canlıların arasında dişi ve erkek üreme dokusuna sahip bir ovotestisi bulunan 'Bathysaurus mollis' adındaki kertenkele balığı ve 'Amphiuma' cinsi su semenderi de yer aldı.35 gün süren çalışmalarına yönelik değerlendirmede bulunan araştırmanın baş uzmanı Tim O’Hara, “Bu ücra deniz parkında şaşırtıcı sayıda muhtemel yeni türler keşfettik” dedi.Bilim insanları, Hint Okyanusu’nun keşfedilmemiş deniz altı dünyasına ilişkin 3D haritalama da yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220522/marmarada-uzun-yillardir-gorulmeyen-deniz-canlilari-yeniden-ortaya-cikti-1056573994.html

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