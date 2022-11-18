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Hint Okyanusu'nda yeni deniz canlıları keşfedildi
Hint Okyanusu'nda yeni deniz canlıları keşfedildi
Avustralyalı araştırmacılar, Hint Okyanusu'nda deniz altı haritalandırmaları için yaptıkları 35 günlük yolculuğun ardından yeni deniz canlıları keşfetti. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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hint okyanusu
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Victoria Müzeleri Araştırma Enstitüsünden bilim insanlarının, Avustralya’nın Hint Okyanusu'ndaki Christmas ve Cocos adaları çevresinde su altı volkanlarını haritalandırmak amacıyla yürüttükleri çalışmalar sona erdi.'Investigator' araştırma gemisi ile yürütülen çalışmalar, farklı türden canlılara ev sahipliği yapan deniz altı volkanlarında aralarında yılan balıkları ve kabuklu deniz canlılarının bulunduğu yeni türlerin olduğunu gösterdi.Denizden çıkarılan canlıların arasında dişi ve erkek üreme dokusuna sahip bir ovotestisi bulunan 'Bathysaurus mollis' adındaki kertenkele balığı ve 'Amphiuma' cinsi su semenderi de yer aldı.35 gün süren çalışmalarına yönelik değerlendirmede bulunan araştırmanın baş uzmanı Tim O’Hara, “Bu ücra deniz parkında şaşırtıcı sayıda muhtemel yeni türler keşfettik” dedi.Bilim insanları, Hint Okyanusu’nun keşfedilmemiş deniz altı dünyasına ilişkin 3D haritalama da yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220522/marmarada-uzun-yillardir-gorulmeyen-deniz-canlilari-yeniden-ortaya-cikti-1056573994.html
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hint okyanusu, deniz, balık, keşif
hint okyanusu, deniz, balık, keşif

Hint Okyanusu'nda yeni deniz canlıları keşfedildi

16:25 18.11.2022 (güncellendi: 16:29 18.11.2022)
© Benjamin HealleyHint Okyanusu'nda keşfedilen deniz canlıları
Hint Okyanusu'nda keşfedilen deniz canlıları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© Benjamin Healley
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Avustralyalı araştırmacılar, Hint Okyanusu'nda deniz altı haritalandırmaları için yaptıkları 35 günlük yolculuğun ardından yeni deniz canlıları keşfetti.
Victoria Müzeleri Araştırma Enstitüsünden bilim insanlarının, Avustralya’nın Hint Okyanusu'ndaki Christmas ve Cocos adaları çevresinde su altı volkanlarını haritalandırmak amacıyla yürüttükleri çalışmalar sona erdi.
'Investigator' araştırma gemisi ile yürütülen çalışmalar, farklı türden canlılara ev sahipliği yapan deniz altı volkanlarında aralarında yılan balıkları ve kabuklu deniz canlılarının bulunduğu yeni türlerin olduğunu gösterdi.
Denizden çıkarılan canlıların arasında dişi ve erkek üreme dokusuna sahip bir ovotestisi bulunan 'Bathysaurus mollis' adındaki kertenkele balığı ve 'Amphiuma' cinsi su semenderi de yer aldı.
© Benjamin HealleyBilim insanları, bazıları deniz yüzeyinin 5 kilometre kadar altında bulunan deniz canlılarını, üzerinde çalışma yapmak ve sergilenmek üzere topladı.
Bilim insanları, bazıları deniz yüzeyinin 5 kilometre kadar altında bulunan deniz canlılarını, üzerinde çalışma yapmak ve sergilenmek üzere topladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
Bilim insanları, bazıları deniz yüzeyinin 5 kilometre kadar altında bulunan deniz canlılarını, üzerinde çalışma yapmak ve sergilenmek üzere topladı.
© Benjamin Healley
35 gün süren çalışmalarına yönelik değerlendirmede bulunan araştırmanın baş uzmanı Tim O’Hara, “Bu ücra deniz parkında şaşırtıcı sayıda muhtemel yeni türler keşfettik” dedi.
Bilim insanları, Hint Okyanusu’nun keşfedilmemiş deniz altı dünyasına ilişkin 3D haritalama da yaptı.
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