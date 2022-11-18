https://sputniknews.com.tr/20221118/estonya-rusyayla-sinirdaki-gollerde-balik-avlama-konusunda-anlasma-saglandi-1063611343.html
Estonya: Rusya’yla sınırdaki göllerde balık avlama konusunda anlaşma sağlandı
Estonya: Rusya’yla sınırdaki göllerde balık avlama konusunda anlaşma sağlandı
Rusya ve Estonya hükümetlerinin, 2023 yılında sınırdaki Çudskoye, Töploye ve Pskov göllerinde balık avlama konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T19:26+0300
2022-11-18T19:26+0300
2022-11-18T19:26+0300
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Estonya Çevre Bakanlığı’nın açıklamasında, “Anlaşma, her iki ülkeden bilim insanlarının sınır göllerindeki balık rezervleri değerlendirilmesine dayanıyor” ifadesine yer verildi.Bilim insanlarının değerlendirilmesine göre, bölgedeki balık miktarının son yıllarda az ancak 2021’e kıyasla biraz iyi.Hükümetler Arası Balıkçılık Komisyonu’nun 48. toplantısı 14-16 Kasım’da çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantı Estonya tarafından organize edildi. Toplantıda sadece Çudskoye, Töploye ve Pskov göllerinde balık rezervlerinin korunmasıyla ilgili konular ele alındı.Daha önce Estonya, Ukrayna’daki olaylar bağlamında toplantıya ev sahipliği yapamayacağını bildirmişti.
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rusya, estonya, balık
Estonya: Rusya’yla sınırdaki göllerde balık avlama konusunda anlaşma sağlandı
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Rusya ve Estonya hükümetlerinin, 2023 yılında sınırdaki Çudskoye, Töploye ve Pskov göllerinde balık avlama konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.
Estonya Çevre Bakanlığı’nın açıklamasında, “Anlaşma, her iki ülkeden bilim insanlarının sınır göllerindeki balık rezervleri değerlendirilmesine dayanıyor” ifadesine yer verildi.
Bilim insanlarının değerlendirilmesine göre, bölgedeki balık miktarının son yıllarda az ancak 2021’e kıyasla biraz iyi.
Hükümetler Arası Balıkçılık Komisyonu’nun 48. toplantısı 14-16 Kasım’da çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantı Estonya tarafından organize edildi. Toplantıda sadece Çudskoye, Töploye ve Pskov göllerinde balık rezervlerinin korunmasıyla ilgili konular ele alındı.
Daha önce Estonya, Ukrayna’daki olaylar bağlamında toplantıya ev sahipliği yapamayacağını bildirmişti.