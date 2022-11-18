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Estonya: Rusya’yla sınırdaki göllerde balık avlama konusunda anlaşma sağlandı
Estonya: Rusya’yla sınırdaki göllerde balık avlama konusunda anlaşma sağlandı
Rusya ve Estonya hükümetlerinin, 2023 yılında sınırdaki Çudskoye, Töploye ve Pskov göllerinde balık avlama konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T19:26+0300
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Estonya Çevre Bakanlığı’nın açıklamasında, “Anlaşma, her iki ülkeden bilim insanlarının sınır göllerindeki balık rezervleri değerlendirilmesine dayanıyor” ifadesine yer verildi.Bilim insanlarının değerlendirilmesine göre, bölgedeki balık miktarının son yıllarda az ancak 2021’e kıyasla biraz iyi.Hükümetler Arası Balıkçılık Komisyonu’nun 48. toplantısı 14-16 Kasım’da çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantı Estonya tarafından organize edildi. Toplantıda sadece Çudskoye, Töploye ve Pskov göllerinde balık rezervlerinin korunmasıyla ilgili konular ele alındı.Daha önce Estonya, Ukrayna’daki olaylar bağlamında toplantıya ev sahipliği yapamayacağını bildirmişti.
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rusya, estonya, balık
rusya, estonya, balık

Estonya: Rusya’yla sınırdaki göllerde balık avlama konusunda anlaşma sağlandı

19:26 18.11.2022
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinГосударственная граница России и Эстонии
Государственная граница России и Эстонии - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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Rusya ve Estonya hükümetlerinin, 2023 yılında sınırdaki Çudskoye, Töploye ve Pskov göllerinde balık avlama konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.
Estonya Çevre Bakanlığı’nın açıklamasında, “Anlaşma, her iki ülkeden bilim insanlarının sınır göllerindeki balık rezervleri değerlendirilmesine dayanıyor” ifadesine yer verildi.
Bilim insanlarının değerlendirilmesine göre, bölgedeki balık miktarının son yıllarda az ancak 2021’e kıyasla biraz iyi.
Hükümetler Arası Balıkçılık Komisyonu’nun 48. toplantısı 14-16 Kasım’da çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantı Estonya tarafından organize edildi. Toplantıda sadece Çudskoye, Töploye ve Pskov göllerinde balık rezervlerinin korunmasıyla ilgili konular ele alındı.
Daha önce Estonya, Ukrayna’daki olaylar bağlamında toplantıya ev sahipliği yapamayacağını bildirmişti.
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