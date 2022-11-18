https://sputniknews.com.tr/20221118/erdoganin-samla-olasi-gorusmelere-iliskin-aciklamasi-uluslararasi-toplumu-rahatlatti-1063630310.html
‘Erdoğan’ın Şam’la olası görüşmelere ilişkin açıklaması, uluslararası toplumu rahatlattı’
‘Erdoğan’ın Şam’la olası görüşmelere ilişkin açıklaması, uluslararası toplumu rahatlattı’
Rus uzman Bridje, Ankara ve Şam arasında görüşmelerin Suriyeli sığınmacılar sorunu çözüme kavuşturma fırsatını sağlayacağını belirtti. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T20:18+0300
2022-11-18T20:18+0300
2022-11-19T15:18+0300
görüş
recep tayyip erdoğan
suriye
beşar esad
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Ortadoğu uzmanı ve siyaset bilimcisi Dmitriy Bridje, Sputnik’e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından Şam’la görüşmeler düzenlenebileceği yönündeki ifadelerini değerlendirdi:
suriye
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
recep tayyip erdoğan, suriye, beşar esad
recep tayyip erdoğan, suriye, beşar esad
‘Erdoğan’ın Şam’la olası görüşmelere ilişkin açıklaması, uluslararası toplumu rahatlattı’
20:18 18.11.2022 (güncellendi: 15:18 19.11.2022) Abone ol
Rus uzman Bridje, Ankara ve Şam arasında görüşmelerin Suriyeli sığınmacılar sorunu çözüme kavuşturma fırsatını sağlayacağını belirtti.
Ortadoğu uzmanı ve siyaset bilimcisi Dmitriy Bridje, Sputnik’e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin ardından Şam’la görüşmeler düzenlenebileceği yönündeki ifadelerini değerlendirdi:
“Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar sorununu çözüme kavuşturmak için Şam’la diplomatik kanalları açmak ve Suriye’de sığınmacıların geri dönmesi için gereken koşulları oluşturmak gerektiğini görüyor. Suriye sorununun askeri çözümü olmadığı ortada. Sadece Suriye’yle doğrudan görüşmeler Türkiye’ye Suriyeli sığınmacılar sorununu çözmeye yardımcı olacak. Daha önce Türk makamlar, NATO’daki müttefikleri ABD ve Avrupa Birliği’nden, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı yakınında güvenlik bölgesinin oluşturulması için yardım istemişti. Fakat Batı, Kürt silahlı gruplara daha fazla destek vererek cevap verdi.”
“Erdoğan’ın bu açıklaması, Suriye’de yeni gerilim sarmalının başlama olasılığından tedirgin olan uluslararası toplumu rahatladı” diyen uzman sözlerini şöyle sürdürdü: “Mevcut koşullarda Erdoğan’ın bu ifadeleri bence Türkiye’nin Astana Formatı kapsamındaki görüşmelerin sürmesine ilgisinin devam ettiği anlamına geliyor. Astana Formatı’nın yeni turu gelecek hafta Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak.”