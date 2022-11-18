‘Erdoğan’ın Şam’la olası görüşmelere ilişkin açıklaması, uluslararası toplumu rahatlattı’

“Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar sorununu çözüme kavuşturmak için Şam’la diplomatik kanalları açmak ve Suriye’de sığınmacıların geri dönmesi için gereken koşulları oluşturmak gerektiğini görüyor. Suriye sorununun askeri çözümü olmadığı ortada. Sadece Suriye’yle doğrudan görüşmeler Türkiye’ye Suriyeli sığınmacılar sorununu çözmeye yardımcı olacak. Daha önce Türk makamlar, NATO’daki müttefikleri ABD ve Avrupa Birliği’nden, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı yakınında güvenlik bölgesinin oluşturulması için yardım istemişti. Fakat Batı, Kürt silahlı gruplara daha fazla destek vererek cevap verdi.”