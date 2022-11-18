https://sputniknews.com.tr/20221118/erdogan-putin-ortak-hedeflere-ulasmak-icin-ekiplerin-teknik-degerlendirmeler-yapacaklarini-soyledi-1063598260.html

Erdoğan: Putin, ortak hedeflere ulaşmak için ekiplerin teknik değerlendirmeler yapacaklarını söyledi

Erdoğan: Putin, ortak hedeflere ulaşmak için ekiplerin teknik değerlendirmeler yapacaklarını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’in doğalgaz merkezi kurulması teklifine ilişkin, "Ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T13:03+0300

2022-11-18T13:03+0300

2022-11-18T13:16+0300

politika

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

rusya

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.Erdoğan, Rus ve Amerikan istihbarat başkanlarının Türkiye'deki temaslarının arazide kontrolsüz tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını da belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizinin uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirtti.

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye