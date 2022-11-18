https://sputniknews.com.tr/20221118/erdogan-putin-ortak-hedeflere-ulasmak-icin-ekiplerin-teknik-degerlendirmeler-yapacaklarini-soyledi-1063598260.html
Erdoğan: Putin, ortak hedeflere ulaşmak için ekiplerin teknik değerlendirmeler yapacaklarını söyledi
Erdoğan: Putin, ortak hedeflere ulaşmak için ekiplerin teknik değerlendirmeler yapacaklarını söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’in doğalgaz merkezi kurulması teklifine ilişkin, "Ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T13:03+0300
2022-11-18T13:03+0300
2022-11-18T13:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
rusya
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.Erdoğan, Rus ve Amerikan istihbarat başkanlarının Türkiye'deki temaslarının arazide kontrolsüz tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını da belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizinin uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirtti.
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye
Erdoğan: Putin, ortak hedeflere ulaşmak için ekiplerin teknik değerlendirmeler yapacaklarını söyledi
13:03 18.11.2022 (güncellendi: 13:16 18.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’in doğalgaz merkezi kurulması teklifine ilişkin, "Ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin teknik, hukuki, ticari değerlendirmeler yapacaklarını söyledi" dediğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, Rus ve Amerikan istihbarat başkanlarının Türkiye'deki temaslarının arazide kontrolsüz tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını da belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna krizinin uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirtti.