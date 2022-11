https://sputniknews.com.tr/20221118/elon-musk-dengesizligiyle-panik-yaratsa-da-ag-etkisi-twitterin-olmesine-engel-1063660444.html

'Elon Musk dengesizliğiyle panik yaratsa da ağ etkisi Twitter'ın ölmesine engel'

Ümit Alan’a göre, Musk'ın 'dengesizliği' panik yaratsa da 'ağ etkisi' Twitter'ın çöküşüne engel. İfade özgürlüğü tartışmalarına atıf yapan Alan, Ukrayna... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

Sosyal medya her türlü siyasi/ekonomik/kültürel ve ideolojik meselenin yansımaları eşliğinde tüm dünyada hayatın 'kaçınılmaz bir parçası' haline gelmişken, özellikle bu döngünün en önemli aygıtı olan Twitter üzerinden müthiş bir 'savaş' patlak vermiş durumda. ABD'de Trump yönetimiyle keskinleşen siyasi rekabet ve Cumhuriyetçi başkanın platformdan atılması sonrasında tümüyle liberal hakimiyetin tesis edildiği, algoritmalar eşliğinde her türlü sansür, karartma ve etiketlemenin düşünce ve ifade özgürlüğünün yerini aldığı Twitter'da işler, bu muazzam platformun 28 Ekim'de kesinleşen SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın eline geçmesiyle değişmiş durumda.Musk, ilk iş olarak 'politik doğruculuğu' şiar edinmiş liberal çalışanları işten çıkarıp 'hassasiyet departmanlarını' kapatırken, mavi tık hamlesi eşliğinde platformu adeta bir deneme-yanılma tahtasına çevirdi. Bunu bizzat, "Twitter’ın önümüzdeki aylarda pek çok aptalca şey yapacağını lütfen unutmayın… İşe yarayanları koruyacağız ve işe yaramayanları ise değiştireceğiz" diyerek sundu.Gelinen noktada liberaller Musk'a reklam savaşı açmış vaziyette. Kimi önde gelen figürler ve kurumlar Twitter'dan çekiliyor yahu çekilme tehditleri savuruyor. Aynı zamanda platforma alternatif Mastadon ve Koo gibi girişimler gündeme taşınıyor. Bu arada Amerikan devletinin de bir özel girişimci olarak Musk hakkında 'güvenlik soruşturması' çağrılarını 'ciddiye alması' dikkat çekiyor.Salt Twitter değil Facebook ve dönüştüğü Meta da işten çıkartmalara giderken, CEO Mark Zuckerberg’in Metaverse'i tartışmaları 'dijital paralel evren' distopyasına evirmiş vaziyette.Sosyal medya platformlarındaki büyük mücadeleyi gazeteci-yazar Ümit Alan ile konuştuk.‘Twitter ekonomik büyüklüğüne göre gücü çok daha fazla olan bir platform'Ümit Alan’a göre, genel olarak sosyal medya sektöründe bir küçülme ve ekonomik daralma var ve 'işten çıkarma' hamleleri buna dayanıyor. Twitter’ın ise tek bir kişinin sahipliğine geçmesi ve 'dengesizliğin' yarattığı paniği artırdığını söyleyen Alan, bu ortamda 'sosyal medya çağının sonu' tartışmalarının filizlendiğini kaydetti:“Sadece Twitter değil Facebook da 11 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Genel olarak sosyal medya sektöründe bir küçülme ve ekonomik bir daralma var, artık büyümüyorlar. Bu yüzden metaverse gibi yeni vizyonlar konuşmaya başladık. Ama Twitter’a özel ayrı bir durum var. Twitter artık halka açık, daha denetlenen bir şirket olmaktan, tek bir kişinin sahipliğine geçti. Diğer yandan Twitter sadece Amerika’da değil dünya siyasetini belirleyen, ekonomik büyüklüğüne göre gücü çok daha fazla olan bir platform. Böyle bir platformun ‘dengesiz’ hareket eden birinin elinde şu an panik yaratmış durumda. Asıl sosyal medya çağının sonuna gelmiş olma tartışması buradan filizleniyor.”'Biden sosyal medya platformlarına karşı bir bagajla yönetime geldi'Alan, ifade özgürlüğü tartışmasının Trump'ın Twitter'dan atılmasıyla yükseldiğini anımsatırken, olayın Biden yönetiminin sosyal medya platformlarını birer medya kuruluşu gibi sorumlu tuttuğu bir aşamaya taşındığını belirtti:'Ukrayna savaşında Twitter'ın milliyetini, bir Amerikan şirketi olduğunu fark ettik'Alan'a göre 'milliyeti çok belli olmayan' Twitter'ın bir Amerikan şirketi olduğu da Ukrayna savaşıyla anlaşıldı. Pandemideki tartışmalara da atıf yapan Alan, Musk'ın 'büyük bir el bombası tuttuğunu, elinde de patlayabileceğini, başka bir yere de fırlatabileceğini' söyledi:'Sosyal ağdan sosyal platformlara herkesin herkesle konuştuğu bir bağlam çöküşü'Alan, 'sosyal ağ' ile 'sosyal medya platformları' arasındaki ayrımlara dikkat çekerken, herkesin herkesle temas ettiği, herkesin 'yayıncı olduğu' platformlarla gelen değişimin yarattığı karmaşık ortamın altını çizdi. Herkesin herkesle konuştu bir bağlamın yarattığı sıkıntılara işaret eden Alan, "Sosyal medya ölçek nedeniyle hem bir gözetleme kapitalizmine, verilerimiz üzerinden hakimiyet kurulmasına hem de hakikatin çöktüğü bir bağlam çöküşüne neden oldu" değerlendirmesinde bulundu:‘Metaverse veri toplamak için inşa edildi, büyük riskler ve tehlikeler oluşturuyor’İnternetin veri toplama sürecinin birinci turunun bitmekte olduğunu söyleyen Alan, Metaverse'in çıkışının da yeni bir turu başlattığı görüşünde. İnternet hayatına masa üstünde online olarak başlayan insanlığın şu anda her yerde bağlı mobil döneminde bulunduğunu anlatan Alan, üçüncü dönemin internetin içine dahil olunacak Metaverse'le olacağını söylerken, bunun yarattığı risk ve tehlikelere dikkat çekti:‘Twitter pek çok platform gibi ölümlü ama ağ etkisi önemli'Peki Twitter ölüyor mu? Ümit Alan, Twitter’ın da pek çok platform gibi ölümlü olduğunu belirtse de 'ağ etkisi' nedeniyle bunun kolay olmayacağının altını çizdi. Alan, alternatif olarak sunulanların aynı ağ etkisini yakalamasının zor olduğunu da vurguladı. Ücretli aboneliği akılcı bulan Alan, Musk'ın öngörülemezliği düşünüldüğünde platformun akıbetinin belli olması için beklemek gerektiğini kaydetti:

