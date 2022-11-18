https://sputniknews.com.tr/20221118/el-salvador-baskani-bukele-yarindan-itibaren-her-gun-bir-bitcoin-satin-aliyoruz-1063582471.html

El Salvador Başkanı Bukele: Yarından itibaren her gün bir Bitcoin satın alıyoruz

El Salvador Başkanı Bukele: Yarından itibaren her gün bir Bitcoin satın alıyoruz

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarından itibaren her gün 1 adet Bitcoin satın alacaklarını duyurdu. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

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el salvador

nayib bukele

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Dünyada Bitcoin'i ödeme aracı olarak yasallaştıran ilk ülke olan El Salvador, kripto para piyasasındaki düşüşün ardından harekete geçti. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarından itibaren her gün 1 adet Bitcoin satın alacaklarını belirtti. Bukele, şu ifadeleri kullandı:El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu. Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale gelmişti.El Salvador’un bugüne kadar 80 adedi Haziran 2022'nin sonlarında olmak üzere toplam 2 bin 381 Bitcoin satın aldığı tahmin ediliyor. Bahamalar merkezli kripto para borsası FTX’in iflasının ardından Bitcoin 16 bin doların altına kadar düşerken, kripto para piyasasının değeri ise 1 trilyon dolardan 800 milyar dolara geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20220516/44-ulkeden-yetkililer-toplaniyor-el-salvadorda-bitcoin-zirvesi--1056401341.html

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