Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221118/el-salvador-baskani-bukele-yarindan-itibaren-her-gun-bir-bitcoin-satin-aliyoruz-1063582471.html
El Salvador Başkanı Bukele: Yarından itibaren her gün bir Bitcoin satın alıyoruz
El Salvador Başkanı Bukele: Yarından itibaren her gün bir Bitcoin satın alıyoruz
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarından itibaren her gün 1 adet Bitcoin satın alacaklarını duyurdu. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T00:07+0300
2022-11-18T00:10+0300
dünya
bitcoin
el salvador
nayib bukele
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063582132_0:158:3024:1859_1920x0_80_0_0_3a8624b13d5385c109eceb3502d46000.jpg
Dünyada Bitcoin'i ödeme aracı olarak yasallaştıran ilk ülke olan El Salvador, kripto para piyasasındaki düşüşün ardından harekete geçti. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarından itibaren her gün 1 adet Bitcoin satın alacaklarını belirtti. Bukele, şu ifadeleri kullandı:El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu. Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale gelmişti.El Salvador’un bugüne kadar 80 adedi Haziran 2022'nin sonlarında olmak üzere toplam 2 bin 381 Bitcoin satın aldığı tahmin ediliyor. Bahamalar merkezli kripto para borsası FTX’in iflasının ardından Bitcoin 16 bin doların altına kadar düşerken, kripto para piyasasının değeri ise 1 trilyon dolardan 800 milyar dolara geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20220516/44-ulkeden-yetkililer-toplaniyor-el-salvadorda-bitcoin-zirvesi--1056401341.html
el salvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063582132_168:0:2856:2016_1920x0_80_0_0_05d791ebbbf5ceacb7f35ed16b87bc9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bitcoin, el salvador, nayib bukele
bitcoin, el salvador, nayib bukele

El Salvador Başkanı Bukele: Yarından itibaren her gün bir Bitcoin satın alıyoruz

00:07 18.11.2022 (güncellendi: 00:10 18.11.2022)
© İHAEl Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarından itibaren her gün 1 adet Bitcoin satın alacaklarını duyurdu.
Dünyada Bitcoin'i ödeme aracı olarak yasallaştıran ilk ülke olan El Salvador, kripto para piyasasındaki düşüşün ardından harekete geçti.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarından itibaren her gün 1 adet Bitcoin satın alacaklarını belirtti. Bukele, şu ifadeleri kullandı:
"Yarından itibaren her gün bir Bitcoin satın alıyoruz."
El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu. Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale gelmişti.
El Salvador’un bugüne kadar 80 adedi Haziran 2022'nin sonlarında olmak üzere toplam 2 bin 381 Bitcoin satın aldığı tahmin ediliyor.
Bahamalar merkezli kripto para borsası FTX’in iflasının ardından Bitcoin 16 bin doların altına kadar düşerken, kripto para piyasasının değeri ise 1 trilyon dolardan 800 milyar dolara geriledi.
Bitcoin- Nayib Bukele - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
EKONOMİ
44 ülkeden yetkililer toplanıyor: El Salvador'da Bitcoin zirvesi
16 Mayıs, 11:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала