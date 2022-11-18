https://sputniknews.com.tr/20221118/dugun-salonunda-gaz-sizintisi-40-kisi-hastanelik-oldu-6-aylik-bebegin-durumu-agir-1063583466.html

Düğün salonunda gaz sızıntısı: 40 kişi hastanelik oldu, 6 aylık bebeğin durumu ağır

Düğün salonunda gaz sızıntısı: 40 kişi hastanelik oldu, 6 aylık bebeğin durumu ağır

Kastamonu'da bir düğün salonunda gaz sızıntısı meydana geldi. Tüplü ısıtma sisteminden kaynaklanan gaz sızıntısından düğüne katılan 40 kişi etkilenirken, 6... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kastamonu

düğün

gaz

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Saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düğün salonundakiler düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz sızıntısı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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kastamonu, düğün, gaz