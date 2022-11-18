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https://sputniknews.com.tr/20221118/dugun-salonunda-gaz-sizintisi-40-kisi-hastanelik-oldu-6-aylik-bebegin-durumu-agir-1063583466.html
Düğün salonunda gaz sızıntısı: 40 kişi hastanelik oldu, 6 aylık bebeğin durumu ağır
Düğün salonunda gaz sızıntısı: 40 kişi hastanelik oldu, 6 aylık bebeğin durumu ağır
Kastamonu'da bir düğün salonunda gaz sızıntısı meydana geldi. Tüplü ısıtma sisteminden kaynaklanan gaz sızıntısından düğüne katılan 40 kişi etkilenirken, 6... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T00:29+0300
2022-11-18T00:30+0300
türkiye
kastamonu
düğün
gaz
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Saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düğün salonundakiler düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz sızıntısı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
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kastamonu, düğün, gaz
kastamonu, düğün, gaz

Düğün salonunda gaz sızıntısı: 40 kişi hastanelik oldu, 6 aylık bebeğin durumu ağır

00:29 18.11.2022 (güncellendi: 00:30 18.11.2022)
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-
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Kastamonu'da bir düğün salonunda gaz sızıntısı meydana geldi. Tüplü ısıtma sisteminden kaynaklanan gaz sızıntısından düğüne katılan 40 kişi etkilenirken, 6 aylık bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düğün salonundakiler düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz sızıntısı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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