https://sputniknews.com.tr/20221118/dugun-salonunda-gaz-sizintisi-40-kisi-hastanelik-oldu-6-aylik-bebegin-durumu-agir-1063583466.html
Düğün salonunda gaz sızıntısı: 40 kişi hastanelik oldu, 6 aylık bebeğin durumu ağır
Düğün salonunda gaz sızıntısı: 40 kişi hastanelik oldu, 6 aylık bebeğin durumu ağır
Kastamonu'da bir düğün salonunda gaz sızıntısı meydana geldi. Tüplü ısıtma sisteminden kaynaklanan gaz sızıntısından düğüne katılan 40 kişi etkilenirken, 6... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T00:29+0300
2022-11-18T00:29+0300
2022-11-18T00:30+0300
türkiye
kastamonu
düğün
gaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060412875_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_7a88d8c6870889caca10235a271aff99.jpg
Saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düğün salonundakiler düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz sızıntısı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060412875_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_772b5ce3baeaba02959f6e741fdb94bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kastamonu, düğün, gaz
Düğün salonunda gaz sızıntısı: 40 kişi hastanelik oldu, 6 aylık bebeğin durumu ağır
00:29 18.11.2022 (güncellendi: 00:30 18.11.2022) Abone ol
Kastamonu'da bir düğün salonunda gaz sızıntısı meydana geldi. Tüplü ısıtma sisteminden kaynaklanan gaz sızıntısından düğüne katılan 40 kişi etkilenirken, 6 aylık bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde düğün salonundakiler düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz sızıntısı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.