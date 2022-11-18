https://sputniknews.com.tr/20221118/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063587081.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.61 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 19.29 TL’de yer alıyor. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T09:24+0300

2022-11-18T09:24+0300

2022-11-18T09:24+0300

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Dolar haftanın son iş gününe de 18.61 seviyesinde başladı.Euro ise 19.29 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın 1761,67 dolardan işlem görüyor. gram altın bin 53 TL'den işlem görürken Çeyrek altın da bin 733 TL. Cumhuriyet altını ise 6.925 lira.

https://sputniknews.com.tr/20221117/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063547992.html

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