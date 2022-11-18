https://sputniknews.com.tr/20221118/dogalgaz-destek-odemeleri-basladi-1063589578.html

Doğalgaz destek ödemeleri başladı

Doğalgaz destek ödemeleri başladı

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeler başladı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T10:36+0300

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ekonomi

destek

fatura

doğalgaz

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

derya yanık

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Doğalgaz destek ödemeleri başladı.Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen doğalgazda ödemeleri başladı.Bakan Yanık, açıklamayla birlikte, ''Hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik. Isı haritası baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL 2 bin 500 TL arasında değişiyor” ifadesine de yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221116/cemevleri-ve-maden-kazasi-yakinlarina-destekleri-iceren-teklif-tbmmde-kabul-edildi-1063502637.html

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Sputnik Türkiye

destek, fatura, doğalgaz, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık