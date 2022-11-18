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https://sputniknews.com.tr/20221118/dogalgaz-destek-odemeleri-basladi-1063589578.html
Doğalgaz destek ödemeleri başladı
Doğalgaz destek ödemeleri başladı
İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeler başladı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T10:36+0300
2022-11-18T10:36+0300
ekonomi
destek
fatura
doğalgaz
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
derya yanık
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Doğalgaz destek ödemeleri başladı.Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen doğalgazda ödemeleri başladı.Bakan Yanık, açıklamayla birlikte, ''Hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik. Isı haritası baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL 2 bin 500 TL arasında değişiyor” ifadesine de yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/cemevleri-ve-maden-kazasi-yakinlarina-destekleri-iceren-teklif-tbmmde-kabul-edildi-1063502637.html
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destek, fatura, doğalgaz, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık
destek, fatura, doğalgaz, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, derya yanık

Doğalgaz destek ödemeleri başladı

10:36 18.11.2022
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İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeler başladı.
Doğalgaz destek ödemeleri başladı.
Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen doğalgazda ödemeleri başladı.
Bakan Yanık, açıklamayla birlikte, ''Hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL’lik destek verdik. Isı haritası baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL 2 bin 500 TL arasında değişiyor” ifadesine de yer verdi.
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