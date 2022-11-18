Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.