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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221118/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-gorustu-1063611288.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T19:21+0300
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recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

19:21 18.11.2022 (güncellendi: 19:29 18.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın açıklaması düzenledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın açıklaması düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.
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