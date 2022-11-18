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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221118/canli--abd-kiev-ve-abden-polonyaya-dusen-fuzeyle-ilgili-yorumlarda-dikkatli-olmalarini-istedi-1063587564.html
CANLI | 'ABD, Kiev ve AB'den Polonya'ya düşen füzeyle ilgili yorumlarda dikkatli olmalarını istedi'
CANLI | 'ABD, Kiev ve AB'den Polonya'ya düşen füzeyle ilgili yorumlarda dikkatli olmalarını istedi'
Politico: ABD, Kiev ve Avrupa'dan Polonya'ya düşen füzeyle ilgili yorumlarda dikkatli olmalarını istedi 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
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Polonya- Ukrayna- Rusya - Sputnik Türkiye

CANLI | 'ABD, Kiev ve AB'den Polonya'ya düşen füzeyle ilgili yorumlarda dikkatli olmalarını istedi'

09:36 18.11.2022
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Politico: ABD, Kiev ve Avrupa'dan Polonya'ya düşen füzeyle ilgili yorumlarda dikkatli olmalarını istedi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:34 18.11.2022
Politico: ABD, Kiev ve Avrupa'dan Polonya'ya düşen füzeyle ilgili yorumlarda dikkatli olmalarını istedi
Politico gazetesi, ABD'li yetkililerin son 2 gündür Avrupalı ​​liderlerle ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yakın isimlerle görüşerek Polonya'daki patlamanın nedenleriyle ilgili yorumlarda dikkatli olmaya çağırdığını yazdı.
Gazeteye göre ABD'li yetkililer, söz konusu görüşmelerde NATO müttefiklerinden Varşova'nın olayla ilgili soruşturması tamamlanana kadar suçlayıcı açıklamalardan kaçınmalarını talep etti.
Kiev'in yaşananların sorumluluğunu almak istemediğini kaydeden gazete, ismi açıklanmayan bir Batılı yetkilinin "Zelenskiy'in ikna edilmesi gerekecek, henüz kanıtları görmedi" ifadelerini aktardı.
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