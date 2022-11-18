CANLI | 'ABD, Kiev ve AB'den Polonya'ya düşen füzeyle ilgili yorumlarda dikkatli olmalarını istedi'

Politico: ABD, Kiev ve Avrupa'dan Polonya'ya düşen füzeyle ilgili yorumlarda dikkatli olmalarını istedi

Politico gazetesi, ABD'li yetkililerin son 2 gündür Avrupalı ​​liderlerle ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yakın isimlerle görüşerek Polonya'daki patlamanın nedenleriyle ilgili yorumlarda dikkatli olmaya çağırdığını yazdı.

Gazeteye göre ABD'li yetkililer, söz konusu görüşmelerde NATO müttefiklerinden Varşova'nın olayla ilgili soruşturması tamamlanana kadar suçlayıcı açıklamalardan kaçınmalarını talep etti.

Kiev'in yaşananların sorumluluğunu almak istemediğini kaydeden gazete, ismi açıklanmayan bir Batılı yetkilinin "Zelenskiy'in ikna edilmesi gerekecek, henüz kanıtları görmedi" ifadelerini aktardı.