https://sputniknews.com.tr/20221118/bursada-bagajda-yolcu-tasiyan-taksiciye-para-cezasi-1063603053.html
Bursa'da bagajda yolcu taşıyan taksiciye para cezası
Bursa'da bagajda yolcu taşıyan taksiciye para cezası
Bursa'da, eşyalarını koyduğu bagajın kapağı kapanmayınca yolcu da bagaja bindi. Yolculuğa izin veren taksi şoförüne bin 861 TL ceza kesildi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T14:59+0300
2022-11-18T14:59+0300
2022-11-18T15:01+0300
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bagaj
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Osmangazi'de arkadaşları ile bindiği taksiye eşyalarını yerleştiren kişi, kapak kapanmayınca bagajda yolculuk yaptı. Bagajda eşyaları tutarak giden kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü D.A.'ya, 'araç dışında yolcu bindirmek' ve 'bagaj kapısının açık tutulması' suçlarından toplam 1861 TL ceza kesti.
https://sputniknews.com.tr/20220918/bagcilarda-taksiciye-saldiri-fazladan-istedigi-fisi-vermeyen-taksicinin-bogazini-kesti-1061334236.html
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bursa, taksi, bagaj
Bursa'da bagajda yolcu taşıyan taksiciye para cezası
14:59 18.11.2022 (güncellendi: 15:01 18.11.2022) Abone ol
Bursa'da, eşyalarını koyduğu bagajın kapağı kapanmayınca yolcu da bagaja bindi. Yolculuğa izin veren taksi şoförüne bin 861 TL ceza kesildi.
Osmangazi'de arkadaşları ile bindiği taksiye eşyalarını yerleştiren kişi, kapak kapanmayınca bagajda yolculuk yaptı. Bagajda eşyaları tutarak giden kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü D.A.'ya, 'araç dışında yolcu bindirmek' ve 'bagaj kapısının açık tutulması' suçlarından toplam 1861 TL ceza kesti.